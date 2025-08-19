HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
Adolescente pide al alcalde de Ate que deje a su mamá vender desayunos en la calle: “Yo la apoyo”

El burgomaestre Franco Vidal respondió afirmativamente al menor, quien solicitó apoyo para su madre, lo que generó opiniones divididas en redes sociales sobre el respeto a las normativas comerciales.

Franco Vidal generó controversia al permitir a una madre vender en la calle sin licencia, tras la solicitud de un adolescente en una transmisión en vivo.
Franco Vidal generó controversia al permitir a una madre vender en la calle sin licencia, tras la solicitud de un adolescente en una transmisión en vivo. | Foto: composición LR/ TikTok / @francovidalismo27

Franco Vidal ha dado mucho de qué hablar durante sus apariciones en las transmisiones de Kick.  El actual alcalde de Ate ha sido muy cuestionado por su gestión tras el retiro de rejas en diversas calles o la clausura de locales, como el gimnasio Smart Fit de Puruchuco tras no dejarlo ingresar por no respetar el código de vestimenta.

Esta vez, el burgomaestre ateño generó gran impacto al decidir darle permiso a una madre para que venda en la calle sin tener licencia. Esto debido al pedido de un adolescente que se acercó a la autoridad edil para hacerle la solicitud, con el objetivo de ayudar a su madre.

PUEDES VER: Franco Vidal, alcalde de Ate, es vinculado con contrataciones de S/ 2,2 millones a una misma familia, según investigación

lr.pe

“Yo apoyo a tu mamá”, señaló el alcalde Franco Vidal

“Quisiera saber si le puede dar permiso a mi mamá. Es que ella vende desayuno cerca de un mercado”, se le oyó decir al menor durante la transmisión en vivo. De inmediato, Vidal le respondió con un rotundo ‘sí’.

“Yo la apoyo a tu mamá, ¿dónde vende? Voy a hablar ahorita para que le dé permiso”, señaló el alcalde, lo que generó una ola de comentarios, entre los que saludaban la decisión y otros que rechazaban el accionar, pues consideraban que todos los comerciantes deberían tramitar una licencia.

Usuarios en TikTok cuestionaron la decisión de Vidal, argumentando que los permisos deben seguir un proceso regulado, evidenciando la división de opiniones sobre su gestión. Foto: composición LR/ TikTok / @francovidalismo27

PUEDES VER: Franco Vidal le ofrece circuito ‘privado’ en Ate a streamer Zully para que aprenda a manejar: "Lo alquilo todo el día para ti"

lr.pe

Usuarios en TikTok cuestionaron que Franco Vidal otorgue permisos sin seguir el conducto regular

“¿La municipalidad es su chacra? No respeta las normas y procedimientos. Una llamada para favorecer a alguien que a él le parezca (dibujito) y listo, se procede porque él lo ordena", “Mientras otros piden que el alcalde mantenga a su familia, el adolescente pide que le den permiso, ahí está la diferencia”, “Se ve bonito y todo, pero los permisos no se dan así. Un permiso tiene que seguir el conducto regular”, “Osea se da permiso a quien él quiera y no es porque hay normas”, “Que lindo detalle del adolescente acercarse para apoyar a su mami”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios en la publicación de TikTok.

