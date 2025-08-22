HOYSuscripcion LR Focus

RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Alcalde de Ate afirma que buscará la Presidencia en 2031 y pedirá a sus congresistas que usen Kick

En TikTok criticaron sus aspiraciones y muchos tomaron con humor las palabras de Franco Vidal. "Piensa que en 2031 existirá Kick", escribió un usuario.

“Hay mucha gente que me tira ‘hate’ porque me quieren cortar las alas”, señaló el alcalde de Ate, Franco Vidal.
"Hay mucha gente que me tira 'hate' porque me quieren cortar las alas", señaló el alcalde de Ate, Franco Vidal. | Foto: composición LR/ TikTok / @clipero_show11

A pocos meses de que se realicen las elecciones generales 2026, los candidatos ya se están preparando para mostrar sus propuestas y estrategias políticas. A propósito de ello, el alcalde de Ate, Franco Vidal, sorprendió a sus seguidores en la popular red social de TikTok al anunciar sus pretensiones con miras a la Presidencia en 2031, y dejó en claro que su proyecto político va más allá de su actual gestión municipal.

Según el burgomaestre ateño, de llegar al sillón presidencial, ningún canal de televisión recibiría dinero del Estado. Esto debido, a que su plan contempla que la publicidad y la comunicación política se difunda principalmente a través de TikTok o Kick. Asimismo, aseguró que pedirá a sus congresistas oficialistas que den cuenta de su labor legislativa mediante estas plataformas.

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

"Voy a llegar con una bancada mayoritaria", señaló Vidal

Todos los que me quieran van a hacer publicidad en TikTok o en Kick porque voy a llegar con una bancada mayoritaria y a todos mis congresistas oficialistas les voy a decir que se creen Kick. Cuando ustedes estén despachando para el pueblo, les voy a decir que transparenten todo”, aseguró la autoridad municipal.

Por otro lado, Vidal también se refirió a los cuestionamientos que constantemente recibe en las redes sociales. En ese aspecto, afirmó que existe una "campaña de ataques en su contra para cortarle las alas”.

"Hay mucha gente que me tira 'hate' porque me quieren cortar las alas", señaló el alcalde de Ate, Franco Vidal. Foto: composición LR/ TikTok / @clipero_show11

“Hay mucha gente que me tira ‘hate’ porque me quieren cortar las alas”, señaló el alcalde de Ate, Franco Vidal. Foto: composición LR/ TikTok / @clipero_show11

Adolescente pide al alcalde de Ate que deje a su mamá vender desayunos en la calle: "Yo la apoyo"

Cuestionamientos en torno al alcalde de Ate: “Los llamados dibujitos"

El alcalde de Ate, ha recibido una serie de cuestionamientos en cuanto a su gestión y ha protagonizado una serie de altercados con diferentes periodistas y conductores de televisión. Uno de ellos, fue la dura respuesta que brindó a la ex Miss Perú, María Julia 'Maju' Mantilla, quien cuestionó la falta de seguridad en los parques del distrito. Los periodistas Mávila Huertas y René Gastelumendi también han sido blanco de respuestas confrontacionales por parte de la autoridad edil.

Incluso, el conductor de ATV Noticias, René Gastelumendi, denunció que recibió amenazas de muerte luego de su entrevista al alcalde de Ate, Franco Vidal, sobre la medida de retirar las rejas de la vía pública en el distrito. Los llamados “dibujitos”, presuntos simpatizantes del burgomaestre, obtuvieron el número de celular personal del periodista y le enviaron mensajes intimidatorios vía WhatsApp.

