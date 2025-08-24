HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 24 de agosto

Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, domingo, 24 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 24 de agosto
Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 24 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi

ALTO PERÚ - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
14ºC
-4ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas con viento moderado.

CANDARAVE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 25 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día ; ráfagas de viento.

CHILUYO - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
14ºC
-3ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas con viento moderado.

ILABAYA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a neblina hacia la madrugada.
lunes, 25 de agosto
26ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; ráfagas de viento.

ITE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna y neblina ; ráfagas de viento.
lunes, 25 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día.

LA YARADA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna.
lunes, 25 de agosto
19ºC
12ºC
Cielo cubierto durante el día.

LOCUMBA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
16ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a llovizna y neblina.
lunes, 25 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día.

PACHIA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina.
lunes, 25 de agosto
23ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día.

PALCA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
lunes, 25 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día ; ráfagas de viento.

SAMA GRANDE - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
17ºC
12ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a llovizna y neblina.
lunes, 25 de agosto
19ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.

TACNA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
16ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con cielo nublado por la tarde con tendencia a llovizna y niebla.
lunes, 25 de agosto
18ºC
11ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado por la tarde con tendencia a llovizna ligera y neblina.

TARATA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
lunes, 25 de agosto
22ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.

VILACOTA - TACNA

FechaMáx.Min.
Descripción
domingo, 24 de agosto
13ºC
-9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas con viento moderado.
lunes, 25 de agosto
13ºC
-7ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas con viento moderado.
Notas relacionadas
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Corredor Rojo: servicio alimentador llegará al nuevo aeropuerto desde la segunda quincena de setiembre

Corredor Rojo: servicio alimentador llegará al nuevo aeropuerto desde la segunda quincena de setiembre

LEER MÁS
El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota