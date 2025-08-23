Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 23 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, sábado, 23 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , heladas con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
14ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas con viento moderado.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
16ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
domingo, 24 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo despejado durante el día.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
-3ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
14ºC
-1ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas con viento moderado.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial ; neblina.
domingo, 24 de agosto
24ºC
8ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a neblina hacia la madrugada.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
19ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y ráfagas de viento.
domingo, 24 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna y neblina ; ráfagas de viento.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna y neblina.
domingo, 24 de agosto
19ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día con tendencia a llovizna.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
12ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y descenso de temperatura diurna.
domingo, 24 de agosto
16ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a llovizna y neblina.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
16ºC
7ºC
Cielo nublado durante el día ; niebla con tendencia a llovizna ; descenso de temperatura nocturna.
domingo, 24 de agosto
19ºC
8ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día ; neblina.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
22ºC
9ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
domingo, 24 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
12ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y descenso de temperatura diurna.
domingo, 24 de agosto
17ºC
12ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a llovizna y neblina.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
15ºC
12ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y descenso de temperatura diurna.
domingo, 24 de agosto
16ºC
12ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía con cielo nublado por la tarde con tendencia a llovizna y niebla.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
21ºC
1ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
domingo, 24 de agosto
21ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día ; heladas.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
sábado, 23 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas con viento moderado.
domingo, 24 de agosto
13ºC
-9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; heladas con viento moderado.