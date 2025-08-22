HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Un rincón de Ica en Expodeco: el oasis de 202 Arquitectos

Inspirado en el Cañón de los Perdidos, el stand invita a desconectarse del bullicio y sumergirse en un espacio de calma, diseño y creatividad hecha a mano.

Ariana Urrutia y Yamil Rodriguez participan por primera vez en la Expodeco, un evento que busca impulsar el trabajo de arquitectos. Foto: Francisco Erazo/ La República.
Ariana Urrutia y Yamil Rodriguez participan por primera vez en la Expodeco, un evento que busca impulsar el trabajo de arquitectos. Foto: Francisco Erazo/ La República.

En medio de la energía vibrante de Expodeco 2025, un stand logró transportar a los visitantes de esta feria a un lugar de calma. Se trata de la propuesta de 202 Arquitectos, estudio fundado por Arianna Urrutia y Yamil Rodríguez, que debutó en esta feria con un concepto audaz y profundamente inspirador.

El espacio, concebido como un “oasis de serenidad”, está inspirado en el Cañón de los Perdidos, en Ica. Desde el primer paso, las formas orgánicas del suelo evocan las curvas del desierto modeladas por el viento, mientras un pequeño chorro de agua cae en el centro como símbolo de vida en medio de la aridez.

“Queríamos que quien entre aquí sienta que no está en una feria, sino en otro lugar, un espacio de calma y conexión con la naturaleza”, explica Arianna. Yamil, por su parte, destaca la atención al detalle: desde las frases inspiradoras en el piso –entre ellas su lema “Si vas a soñar, exagera”– hasta los sofás, mesas y bancas creadas especialmente para esta propuesta en colaboración con Vuledeco.

PUEDES VER: Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

El stand no solo refleja diseño, sino también compromiso. El proceso tomó más de cinco meses de planeamiento y una semana intensa de montaje. “Fue cansado, pero nos encantó el resultado. Lo más gratificante es ver cómo la gente lo disfruta”, asegura Yamil.

Para 202 Arquitectos, esta primera participación en Expodeco es una carta de presentación al mundo del diseño. Una muestra de lo que son capaces de lograr: transformar ideas en experiencias, y espacios en memorias vivas. Como dicen ellas mismas, la naturaleza es la mejor inspiración, y su stand es la prueba tangible de ello.

