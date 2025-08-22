HOYSuscripcion LR Focus

RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
Sociedad

Suboficial muere ahogado en San Martín al rescatar a joven arrastrado por el río

Policía fallece ahogado al tratar de rescatar a poblador en San Martín. Foto: Composición LR/ Archivo GLR
Un suboficial de la Policía Nacional perdió la vida en el río Chontayacu, en Uchiza, cuando intentaba salvar a un joven que fue arrastrado por la corriente. El hecho ocurrió el 16 de agosto y conmocionó a la provincia de Tocache.

Los pobladores están preocupados por la inseguridad del río. Foto: Radio Tropical<br><br>

Intento de rescate terminó en tragedia

El suboficial de tercera Clever Jaramillo Francisco (32), perteneciente a la DEPOTAD Santa Lucía, realizaba un trabajo de pesca en el río Chontayacu junto a Gerson Hilario Pascual (28) y un familiar, cuando ocurrió el accidente.

Hilario fue sorprendido por la fuerza del caudal y pidió ayuda. Jaramillo se lanzó al agua para auxiliarlo, pero ambos quedaron atrapados en una malla de pesca y fueron arrastrados por la corriente.

PUEDES VER: Detienen a coronel de la PNP en Cusco por usar vehículo incautado para fines personales

Autoridades recuperaron los cuerpos

Tras la alerta de los testigos, personal de la Comisaría de Uchiza llegó al lugar y halló sin vida a Jaramillo y Hilario minutos después. Las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron a la morgue para las pericias correspondientes.

El fallecimiento del joven policía causó gran pesar en Uchiza, donde vecinos y compañeros destacaron su espíritu de servicio. Además, señalaron que este es el segundo caso similar en menos de 48 horas, lo que genera preocupación por la seguridad en el río.

