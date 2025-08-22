Suboficial muere ahogado en San Martín al rescatar a joven arrastrado por el río
Suboficial muere ahogado en Uchiza, San Martín, al rescatar a joven arrastrado por el río.
Un suboficial de la Policía Nacional perdió la vida en el río Chontayacu, en Uchiza, cuando intentaba salvar a un joven que fue arrastrado por la corriente. El hecho ocurrió el 16 de agosto y conmocionó a la provincia de Tocache.
Los pobladores están preocupados por la inseguridad del río. Foto: Radio Tropical
Intento de rescate terminó en tragedia
El suboficial de tercera Clever Jaramillo Francisco (32), perteneciente a la DEPOTAD Santa Lucía, realizaba un trabajo de pesca en el río Chontayacu junto a Gerson Hilario Pascual (28) y un familiar, cuando ocurrió el accidente.
Hilario fue sorprendido por la fuerza del caudal y pidió ayuda. Jaramillo se lanzó al agua para auxiliarlo, pero ambos quedaron atrapados en una malla de pesca y fueron arrastrados por la corriente.
Autoridades recuperaron los cuerpos
Tras la alerta de los testigos, personal de la Comisaría de Uchiza llegó al lugar y halló sin vida a Jaramillo y Hilario minutos después. Las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron a la morgue para las pericias correspondientes.
El fallecimiento del joven policía causó gran pesar en Uchiza, donde vecinos y compañeros destacaron su espíritu de servicio. Además, señalaron que este es el segundo caso similar en menos de 48 horas, lo que genera preocupación por la seguridad en el río.