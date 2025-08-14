¿Por qué pedir boleta en cada compra? MEF y SUNAT explican su importancia

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) presentaron la campaña nacional 'Yo pido boleta por el Perú', que tiene como objetivo crear conciencia entre consumidores y comerciantes sobre la importancia de solicitar y emitir comprobantes electrónicos.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir la evasión del IGV, fortalecer la formalidad e incrementar los ingresos que permiten financiar más obras y servicios públicos en el país.

Pedir boleta es una manera de garantizar tus derechos como consumidor. Foto: Composición LR





Sunat: pedir boleta es una tarea de todos

La jefa de la SUNAT, Marilú Llerena, destacó que el propósito de esta campaña es sensibilizar a la población sobre la necesidad de cumplir con esta práctica. “Todos debemos ser conscientes de que en cada compra debemos pedir nuestro comprobante de pago y sabemos que esto no es una tarea fácil, por eso esta campaña es importante y queremos consolidar esa cultura”, señaló.

Llerena subrayó que la superintendencia trabaja para facilitar el cumplimiento de obligaciones como la emisión de boletas de venta, lo que contribuye a reducir la informalidad y promover el bienestar colectivo. Además, instó a los ciudadanos a solicitar boleta de venta por cada compra.

¿Por qué debo pedir boleta?

Pedir boleta no es solo un trámite, es una forma de garantizar tus derechos como consumidor y de contribuir al desarrollo del país. Cada comprobante asegura que el impuesto que pagas llegue al Estado y no se pierda en la informalidad. Además, te da respaldo para presentar reclamos si el producto o servicio no cumple con lo ofrecido, fomentando la formalización y la calidad en los negocios.

Más de 2,100 millones de boletas emitidas en 2025

De acuerdo con la SUNAT, en el 2024 se emitieron más de 4,000 millones de comprobantes electrónicos, entre ellos 3,400 millones de boletas y 600 millones de facturas. Solo en el primer semestre del 2025 ya se registraron más de 2,100 millones de comprobantes electrónicos.

Entre enero de 2024 y julio de 2025, la entidad realizó más de 50,000 acciones de control en locales comerciales, detectando casos de omisión en la emisión de comprobantes, lo que evidencia la necesidad de reforzar la cultura tributaria y la vigilancia en todo el país.

Campaña se lanzó en Gamarra

El lanzamiento oficial se realizó en el conglomerado comercial de Gamarra y contó con la presencia del viceministro de Economía, Erick Lahura; el alcalde de La Victoria, Rubén Cano; y empresarios del emporio comercial.