Extorsionadores dejan granada en baño de restaurante en San Borja junto con nota extorsiva: "Si no se comunican, habrá consecuencias"

Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), los extorsionadores exigen S/200 semanales a los dueños del restaurante ubicado en San Borja. Negocios aledaños también son amenazados.

La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la PNP acudió al establecimiento para desactivar la granada y garantizar la seguridad del local y sus propietarios.
La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la PNP acudió al establecimiento para desactivar la granada y garantizar la seguridad del local y sus propietarios.

Sucedió en el distrito limeño de San Borja. En la madrugada de este viernes 22 de agosto, los dueños del restaurante El Presidente, situado a la altura de la cuadra 18 de la avenida Canadá, hallaron una granada al interior del baño de su local, tras lo cual dieron aviso de la situación a las autoridades pertinentes.

No obstante, además de la granada, los criminales también dejaron una nota extorsiva en el baño del local, misiva en la que figuraba un número de teléfono y un mensaje exigiendo una pronta comunicación con la banda, dado que "si no se comunican, habrá consecuencias".

San Borja: agentes UDEX acudieron al restaurante para desactivar granada de extorsionadores

Tras el aviso del avistamiento de la granada en el baño del establecimiento por parte de los dueños, personal de Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar para proceder con el traslado del objeto y posterior resguardo del local.

Cabe señalar que según información policial, los extorsionadores exigen el pago de S/200 soles semanales a los dueños del restaurante para detener los atentados y dejarlos trabajar en paz. Trascendió además que negocios aledaños también son víctimas de estos extorsionadores y algunos de estos, debido al temor, cedieron y pagan el cupo solicitado por los criminales.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

