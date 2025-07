En la cuadra 10 de la vía auxiliar, en la avenida San Borja Sur, se reportó un asalto del vehículo de un estudiante de 22 años, quien había dejado su unidad estacionada fuera de su trabajo. Luego de algunas horas, el universitario sale de su centro de labores y se da con la ingrata sorpresa de que había sido víctima de la delincuencia.

"Sí, salía de mi trabajo. Fui un rato nada más. Por ser sábado, fui dos horas a dejar unas cosas. Lo dejé el carro a las 11 de la mañana, 11:15 apróx y al regresar a la 1:30 p. m. el vehículo no estaba. En primera instancia creí que se lo había llevado la grúa. Hablé con serenazgo y me dijo que no lo tenían en ningún depósito. Ahí me di cuenta de que me habían robado el auto", sostuvo la víctima para Buenos Días Perú.

Joven deja auto estacionado fuera de su trabajo y le roban

Al tomar conocimiento de lo sucedido, el joven estudiante identificado como Gianfranco Carrasco accedió a las cámaras de seguridad de la zona y pudo evidenciar que dos sujetos estarían implicados en el asalto. En ese sentido, uno de los delincuentes habría hecho de "campana", ya que se le ve merodeando en el lugar mientras el otro abría la puerta.

"Creo que pueden haber tenido una llave maestra o también un sujeto que está detrás de él estaba tanteando. Una vez abierta la puerta de mi auto, entró el otro chico e imagino que habrá roto la chapa para el encendido o habrá conectado cables, no sé. Lo que demoró dos minutos y se lo llevó", contó la víctima.

Modalidad de robo recurrente en la zona

Pese a que el lugar es una zona residencial, los vecinos comentaron que no sería la primera vez que se comete un asalto bajo esta modalidad. "Al frente, creo que es el quino auto que se levantan en esta cuadra. El tema se ve con el serenazgo, pero más de eso no hay", "Desmantelaban carros de marcas conocidas porque son más comerciales. Hay una escasez no solo en la policía, sino también de serenazgo", acotaron los residentes.

En tanto, la denuncia fue presentada en la comisaría de San Borja. La víctima espera que haciendo un exhaustivo seguimiento al recorrido de su auto lo pueda encontrar. Las cámaras de seguridad serán vitales en las investigaciones.

