Sociedad

Duki en concierto: ATU lanza servicio especial BusStage con rutas seguras desde Costa 21 hacia Carabayllo, SJL, VES y Chosica

Debido al concierto del rapero Duki este 23 de agosto en el Costa 21, en San Miguel, la ATU ha dispuesto operarán horarios extendidos en buses para garantizar un regreso cómodo y seguro a distritos en todo Lima.

ATU implementará servicio BusStage por concierto de Duki en Lima
ATU implementará servicio BusStage por concierto de Duki en Lima | Composición LR | Gerson Cardoso

Este 22 de agosto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció a través de sus canales oficiales el lanzamiento de un servicio especial para los asistentes al último concierto que se realizará el Lima. Duki, el famoso rapero y freestyler argentino regresará este año a los escenarios de la capital para deleitar con sus nuevos temas a toda su fanaticada a nivel nacional. Por ello, ATU anunció que este nuevo servicio facilitará el retorno seguro de miles de asistentes en esta fecha.

Se trata de BusStage, la alternativa que ofrece la ATU con la finalidad se mantener segura a la ciudadanía durante su regreso desde el Multiespacio Costa 21 en San Miguel hacia los diversos distritos de la capital. En este sentido, indicaron que se pondrá a disposición de los asistentes un grupo de buses de transporte público para realizar esta tarea.

ATU lanza nuevo servicio para regresar desde el Costa 21. Foto: ATU

ATU lanza nuevo servicio para regresar desde el Costa 21. Foto: ATU

PUEDES VER: Incidente en la Línea 1 del Metro de Lima: cierran temporalmente estaciones Villa María, María Auxiliadora y San Juan

lr.pe

Así funcionará el servicio BusStage: conoce las rutas que seguirá

Los buses que la ATU pondrá a disposición de los usuarios pertenecen a las líneas de El Rápido, la 10 E y Vargasant, tal como sucedió la vez pasada en el concierto de Trueno. En este sentido, partirán desde el establecimiento designado para el show hasta los distritos de Carabayllo (El Rápido), San Juan de Lurigancho (La 10E), Chosica (Vargasant) y Villa El Salvador (La 10 E).

La primera ruta recorrerá el circuito de playas hasta llegar a la avenida universitaria, desde donde continuará con su ruta. Respecto a las líneas Vargasant y 10 E con destino a SJL, se movilizarán por toda la avenida Brasil, mientras que aquellos que se dirijan hacia VES, lo harán por la avenida Ejército.

Según la página de Teleticket, el concierto iniciaría a partir de lsa 9:00 p.m., por lo que se calcula un tiempo de dos horas para finalizarse. Ante esto, la institución recomendó a los usuarios tomar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con el nuevo servicio.

PUEDES VER: Devuelven S/33 millones a concesionarias del Metropolitano, pero usuarios siguen sufriendo largas colas y caos

lr.pe

El Rápido implementa 50 nuevos buses para atender a 300.000 usuarios

La ATU saludó la implementación de 50 nuevos buses por parte de la flota de El Rápido para reforzar y mejorar el servicio brindado a los usuarios. Según la entidad adscrita al Ministerio de Transportes (MTC), estos se unirían a los 266 que actualmente se manejan en el transporte público y reemplazarán a unidades más antiguas de la empresa. “Se trata de buses modernos, amplios y ecoamigables, equipados con cámaras de videovigilancia para brindar un mejor traslado", apuntaron.

Así, anunciaron que se brindará un servicio más seguro para sus más de 300.000 usuarios que se trasladan en todo Lima hacia los distritos de Carabayllo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Cercado, Magdalena, San Miguel, entre otros.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

