Sociedad

Aeropuerto de Jaén alista su reapertura: estos son los detalles técnicos pendientes para recibir vuelos comerciales, vía Corpac

El terminal aéreo avanza con el asfaltado final de su pista y se prepara para pruebas clave que definirán la reanudación de operaciones.

El aeropuerto de Jaen aún no cuenta con una fecha programa de apertura.
El aeropuerto de Jaen aún no cuenta con una fecha programa de apertura. | Foto: Composicion LR

El Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén, conocido también como Aeropuerto de Shumba, avanza en la última fase de rehabilitación de su pista principal. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) confirmó que el lunes 18 de agosto inició el asfaltado definitivo, un paso clave para que el terminal pueda retomar operaciones luego de estar cerrado por más de dos años.

La obra contempla la aplicación de asfalto caliente tipo FAA P-401 con ligante PG 82-22, un material especializado que se utiliza en aeropuertos internacionales debido a su resistencia a condiciones climáticas extremas y a la presión de aeronaves de gran tamaño. Este proceso se ejecuta en cinco áreas de la pista, de las cuales la primera ya fue completada, mientras se continúa en las demás con supervisión técnica permanente.

PUEDES VER: Corpac invertirá S/190 millones en equipos aeroportuarios, el monto más alto en dos décadas

lr.pe

Aeropuerto de Jaén tendrá asfaltado con estándares internacionales

El asfaltado final forma parte de un proyecto de modernización que busca garantizar la seguridad operacional del aeropuerto. Según Corpac, la utilización de este tipo de material permitirá extender la vida útil de la infraestructura y asegurar un mejor desempeño frente al desgaste producido por el tránsito aéreo.

El terminal cajamarquino permaneció cerrado desde 2022, generando un impacto económico significativo en la región. La falta de conectividad aérea afectó al turismo, el comercio y la exportación de productos agrícolas, con pérdidas estimadas en más de 250 millones de soles. Con el avance de estas obras, se espera restablecer rutas comerciales hacia Lima y otras ciudades, lo que permitirá mejorar la comunicación entre Jaén y el resto del país.

PUEDES VER: Las madres peruanas a las que le intercambiaron a sus hijos cuando nacieron y más de 6 años después se reencontraron: ¿cómo ocurrió?

lr.pe

Pruebas técnicas y próxima reapertura del Aeropuerto de Jaén

Una vez finalizado el asfaltado, se procederá con el pintado de marcas de señalización en pista y calles de rodaje, requisito indispensable para cumplir con las normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Posteriormente, se ejecutarán las pruebas de resistencia estructural ACR/PCR, que consisten en verificar la capacidad del pavimento para soportar el peso de las aeronaves. Estos ensayos se desarrollarán durante un plazo de ocho a diez días hábiles. De acuerdo con Corpac, los resultados estarán disponibles entre finales de agosto y la primera semana de septiembre.

