Trámites falsos de licencias: MTC advierte sobre nuevas estafas que están afectando a cientos de conductores

El MTC advierte sobre las modalidades de estafas para la licencia de conducir. | Foto: MTC

Los conductores acuden a diferentes entidades para realizar diversos trámites, pero, debido a demoras u otros motivos, en muchos casos recurren a terceras personas para que los ayuden. Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes, advirtió a la ciudadanía que tenga cuidado con las estafas.

Los tramitadores que se ubican alrededor de dichas entidades utilizan diferentes formas de convencer a las personas de que los ayudarán, pero en realidad esto es falso. El MTC precisó que no cuenta con tramitadores y que ningún servidor está autorizado a recibir pagos, los cuales solo deben efectuarse en el Banco de la Nación o mediante la plataforma digital Págalo.pe.

¿Cuáles son las estafas más comunes según el MTC?

Según informó el MTC, en lo que va del año se han reportado varias denuncias por estafa, tanto de manera virtual como presencial, principalmente en los alrededores del Centro de Emisión de Licencias de Conducir, en el Cercado de Lima. Las modalidades más comunes son:

Recurren a la captación directa de usuarios, al hacerse pasar por trabajadores o gestores autorizados.

Emplean páginas web y perfiles falsos en redes sociales, incluso con la imagen y el nombre de funcionarios, para aparentar legalidad.

Utilizan la modalidad de anular papeletas o evitar exámenes, a cambio de depósitos en cuentas personales.

¿Qué medidas tomará el MTC ante estas estafas?

El MTC ha creado la campaña “Es estafa, no te dejes engañar” y, como parte de esta, informa que los trámites solo deben realizarse en lugares autorizados.

La Procuraduría Pública indicó que ya se están ejecutando medidas para detener a estas personas, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). Si sufres una estafa o sospechas de alguna, puedes denunciarla a través de los canales autorizados del MTC.