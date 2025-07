¿por qué los semáforos, puentes y bermas de Lima son amarillos y no gris como en otras ciudades? | Foto: composición LR/Gob.

¿por qué los semáforos, puentes y bermas de Lima son amarillos y no gris como en otras ciudades? | Foto: composición LR/Gob.

Basta con recorrer cualquier avenida principal de Lima Metropolitana para notar una característica peculiar del paisaje urbano: el predominio del amarillo en semáforos, barandas de puentes y bermas centrales. Este tono vibrante y llamativo no solo destaca por encima del gris del asfalto y el concreto, sino que también cumple una función clave en la seguridad vial y la regulación del tránsito. A diferencia de otras ciudades del mundo donde predominan los tonos neutros en estas estructuras, la capital peruana ha adoptado este color como una constante visual que llama la atención de conductores y peatones.

Desde la publicación del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se estableció el uso obligatorio del color amarillo en señales específicas, dando a las calles de Lima un aspecto peculiar.

El Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor establece los colores en las vías del país. Foto: Andina.

¿Por qué los semáforos, puentes y bermas de Lima son amarillas?

La elección del amarillo en elementos clave del tránsito de Lima responde a una directiva técnica establecida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor. En el documento, se determina que tanto los semáforos como las estructuras auxiliares del sistema vial urbano deben contar con colores de alta visibilidad, siendo el amarillo uno de los más eficaces para captar la atención inmediata de conductores y peatones.

“Es un libro voluminoso, en el que está detallado cómo deben ser las señales de tránsito, qué colores se deben utilizar, por qué el color amarillo, que no es un amarillo cualquiera, sino que se le conoce como amarillo tránsito porque es ámbar. De acuerdo a este manual, se usa como una señal de prevención. Por eso los pedestales de los semáforos, el borde de los sardineles y todo lo que concierne a la prevención se pinta con este color”, señaló para La República Luis Quispe Candia, Abogado especializado en Tránsito y Seguridad vial.

David Fairlie, Ingeniero De Tránsito, agregó que es un color que denota precaución y que se ha normado para emplearse en los soportes de los semáforos, aunque muchas veces se extiende su uso hacia otros elementos. “Los soportes de las señales de tránsito tienen que estar pintadas en franjas blancas y negras. Entonces no corresponde el color amarillo para esos elementos, lo cual he visto en algunos casos y no es correcto”, sostuvo para este medio.

Asimismo, detalló que el amarillo en las bermas solo se usa en el lado izquierdo de la vía y que el borde derecho, donde están las casas o entradas a los predios no debe pintarse así, a menos que esté prohibido el estacionamiento, aunque especificó que, incluso en esos casos, se debe agregar una señal o cartel que indique que está restringido parquear en ese lugar. “El sardinel amarillo es solamente complementario a la señal vertical. No debe ponerse solo eso para decir que está prohibido estacionar ahí y eso es algo que siempre se hace. Es común, pero incorrecto”, añadió.

Imagen de cómo debe ir el color amarillo en la berma de las calles, según el manual. Foto: MTPE.

¿El uso del amarillo contribuye efectivamente a la seguridad vial?

Mientras Quispe Candia consideró que, basado en un estándar universal, el uso del amarillo está diseñado para la efectividad en la seguridad vial, Fairlie opinó que estandarizar la señalización en el Perú mejora la prevención de accidentes de tráfico, por lo que destacó la importancia de que se realice de manera consistente y uniforme para que el conductor entienda bien la vía.

“Que los semáforos siempre tengan los postes amarillos es una buena práctica porque así uno puede fácilmente identificar dónde hay semáforos porque se acostumbra a ver que los postes así dicen que hay un semáforo. Uno puede ver el soporte y eso te recuerda que eso es un semáforo y ese es justamente el problema cuando utilizan este color para pintar otros postes, que no deberían ser pintados así porque hacen ruido (visual) que hacen que la persona no necesariamente haga esa correlación”, explicó.

