Tras el accidente en Independencia, la Policía intervino al conductor de la combi y lo detuvo porque la unidad no contaba con licencia. | Foto: composición LR | Municipalidad de Independencia

La mañana de este miércoles 13 de agosto, una combi perdió el control en la avenida Túpac Amaru con Tomás Valle, en Independencia, y casi choca con un bus del Metropolitano; sin embargo, el conductor al tratar de desviar el vehículo impactó contra las barandas de seguridad, que son colocadas para separar la vía exclusiva del sistema de autobuses de los carriles por donde circulan otras unidades. Ante lo ocurrido, el conductor y la cobradora de la combi resultaron heridos.

Tras ello, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Independencia y de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) llegan a la zona para indagar sobre lo sucedido y auxiliar a las personas heridas.

Cámaras graban accidente en Independencia: combi choca contra barandas del Metropolitano

De acuerdo a las cámaras de seguridad del distrito, el conductor de una combi roja manejaba a velocidad por una avenida de Independencia cuando, de pronto, se estrelló contra las barandas del Metropolitano. De esta manera, la parte delantera y del lateral izquierdo del vehículo terminaron destruidos.

Tras ello, la ATU informó que la combi al colisionar contra las barandas generó que estas se desplacen y ocasionen daños a un bus del Metropolitano que no trasladaba pasajeros.

Dos jóvenes heridos en accidente de tránsito en Independencia

Tras el accidente, dos jóvenes resultaron heridos. Las autoridades informaron que uno de ellos fue el conductor de la combi, identificado como Jhon Brayan Astete Huaripata de 23 años, quien presentó un "golpe en el pliegue inguinal izquierdo y abrasiones en la rodilla izquierda" y la cobradora Yessica Roca Chuquija de 18 años, quien tuvo "un golpe leve en la frente, cefalea, vértigo y ritmo cardíaco elevado".

Ante lo ocurrido, los paramédicos les sugirió trasladarlos hacia el Hospital Jesús del Norte; sin embargo, los afectados optaron por acudir al centro de salud por sus propios medios. Luego de ello, la Policía intervino al conductor y lo detuvo porque la combi involucrada no contaba con licencia. Según la ATU, fue llevado a la comisaría de Independencia.

Canal de ayuda

