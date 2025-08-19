Ministro de Transporte descarta paro de transporte para este jueves 21

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, descartó que se realice un paro de transportistas para este jueves 21 de agosto, pues dijo que mantiene una coordinación fluida con los gremios del sector transporte formal.

“Los gremios formales por unanimidad han acordado sentarse con el Ministerio de Transporte y, una vez en trabajo, seguir conversando, pero dialogando con objetivos claros para desarrollar en mejores condiciones el orden del transporte en la ciudad de Lima y Callao. Así que paro no va a haber el día 21”, señaló en conferencia de prensa.

Sin embargo, algunos representantes de los transportistas como Martín Valeriano de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) sostuvo que son 460 empresas de Lima y Callao, más de 20 mil unidades y 4 mil conductores que se sumarán a esta medida de fuerza, asimismo ciudadanía y organizaciones civiles.

Sin embargo, el ministro insistió en que existe un acuerdo con los gremios formales y que se trabaja en medidas para mejorar las condiciones del transporte urbano.

Corredor Morado

En cuanto al accidente ocurrido en San Juan de Lurigancho, donde una unidad del Corredor Morado recogió pasajeros en plena pista, el titular del MTC informó que se activaron protocolos inmediatos y que se coordinó directamente con el responsable del tramo para tomar acciones correctivas.

En respuesta a este hecho, el Corredor Morado dijo que de acuerdo a videos no ha tenido ninguna vinculación, tal es así que en la declaración del parte policial el mismo conductor declaró que “pasó un rompe mueble y perdió el control de su vehículo”; con lo que se descarta alguna participación de alguna de nuestras unidades”.

Asimismo, señaló que ante el paro de transporte sus servicios estarán operativos y de ser necesario puede abarcar zonas cercanas a sus recorridos que se queden sin servicio.