Sicarios matan a chofer y usan su celular para extorsionar a sus compañeros con cupos de S/20 en SMP

En la noche del 27 de febrero, un conductor de 25 años de la empresa de transporte Etmosa fue asesinado mientras transportaba pasajeros con dirección al Callao. Después del crimen, los agresores sustrajeron su teléfono celular y, en las últimas horas, han estado utilizando su cuenta de WhatsApp para amenazar a otros trabajadores de la línea de transporte, que cubre la ruta San Martín de Porres-Callao.

Según información proporcionada por Latina, los delincuentes se han identificado como integrantes de la banda "Los Occidentes: criminales, sanguinarios, intocables". Sujetos que estarían intentando establecer su control sobre la zona de San Diego, ubicada en el distrito de San Martín de Porres, que funciona como terminal para al menos cinco empresas de transporte.

Las amenazas

Los delincuentes han compartido en WhatsApp estados en los que se presentan como integrantes de la banda Los Occidentales, junto con imágenes de individuos armados con fusiles. También han enviado advertencias a los choferes de la empresa de transporte Etmosa.

En estos mensajes, los delincuentes especificaron sus demandas: cada vehículo debe pagar una "inscripción" de 100 soles y abonar un monto diario de 20 soles para poder trabajar.

"Ese compañero que se murió fue para que sepan que desde que empiecen a trabajar, tienen que pagar cupo oh si no se van a morir uno por uno, y deben pagar su inscripción cada carro sin excepción. Si no, no salgan a trabajar porque se van a morir", se lee en uno de los mensajes.

Conductores de la empresa Etmosa dejan de trabajar

Frente a esta situación, los choferes de la empresa de transporte Etmosa han optado por suspender sus actividades debido al temor a posibles ataques. La terminal situada en San Martín de Porres permanece cerrada. Muchos de ellos han elegido no hacer declaraciones públicas ni mostrar sus rostros por miedo a represalias.

De acuerdo con el medio, los trabajadores están a la espera de una respuesta por parte de los propietarios de la empresa, quienes hasta ahora no han realizado declaraciones sobre las acciones que implementarán para asegurar la seguridad de sus empleados.