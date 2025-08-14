La ofensiva busca desmantelar la organización criminal, que opera en extorsiones y reclutamiento de mercenarios. | Composición LR

El gobierno de Estados Unidos intensificó su lucha contra el narcotráfico en México con un operativo conjunto entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro. El 14 de agosto de 2025, la administración del presidente Donald Trump presentó cargos penales contra cinco líderes de Cárteles Unidos, organización señalada de tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia territorio estadounidense.

Junto a las acusaciones, Washington impuso sanciones económicas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y activó un plan de recompensas por un total de 26 millones de dólares para capturar a los cabecillas más peligrosos del grupo.

Operación coordinada contra Cárteles Unidos

La acción forma parte del Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP), mecanismo que permite pagar sumas millonarias por información que lleve a la captura de líderes del narcotráfico. Según el Departamento de Justicia, los cinco acusados han operado durante décadas en conspiraciones para fabricar y distribuir drogas ilícitas, conectando rutas desde Colombia hasta Estados Unidos.

Además del tráfico de drogas, las autoridades sostienen que Cárteles Unidos participa en extorsiones contra productores de aguacate, reclutamiento de mercenarios extranjeros y el uso de armamento avanzado como drones explosivos, vehículos blindados y artefactos improvisados. Si son capturados y extraditados, enfrentarán penas máximas de cadena perpetua.

Estos son los cinco más buscados y sus recompensas

1. Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”

Recompensa: 10 millones de dólares

Principal líder de Cárteles Unidos, dirige la importación de cocaína desde Colombia por rutas aéreas y marítimas. Supervisa envíos masivos a Estados Unidos e impone impuestos a productores de metanfetamina y fentanilo.

2. Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”

Recompensa: 5 millones de dólares

Ex cabecilla del cártel Los Viagras, operó bajo el paraguas de Cárteles Unidos en Michoacán. Mantiene influencia en la región, según el Departamento de Estado.

3. Alfonso Fernández Magallón, “Poncho”

Recompensa: 5 millones de dólares

Líder del cártel Los Reyes, acusado de reclutar ex militares y policías colombianos para combatir al CJNG en Michoacán.

4. Luis Enrique Barragán Chávez, “El Güicho” o “R5”

Recompensa: 3 millones de dólares

Encabeza facciones armadas de Cárteles Unidos y emplea drones armados y explosivos. Vinculado a redes de extorsión agrícola.

5. Édgar Valeriano Orozco Cayadas, “El Kamoni”

Recompensa: 3 millones de dólares

Colaborador cercano de El Abuelo. Supervisa grupos de sicarios y coordina ataques armados contra organizaciones rivales.

Estrategia contra el narcotráfico en México

La ofensiva de Estados Unidos busca asfixiar las finanzas de los cárteles y cortar sus redes logísticas. La inclusión de estos cinco líderes en las listas de sanciones de la OFAC bloquea sus activos bajo jurisdicción estadounidense e impide que empresas o ciudadanos de ese país realicen transacciones con ellos.

Fuentes oficiales señalan que la cooperación con autoridades mexicanas será determinante, aunque reconocen que Michoacán es una zona de alto riesgo por la capacidad de fuego y control territorial de Cárteles Unidos. La estrategia incluye inteligencia de campo, seguimiento de rutas de narcotráfico y presión diplomática para lograr capturas.