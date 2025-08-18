Grave deterioro obliga a declarar en emergencia tramo vial Concepción–Santa Rosa de Ocopa
El MTC declaró en emergencia la Ruta Nacional PE-24ª, en Junín, debido al pésimo estado de la vía que compromete la seguridad y conectividad en la región.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el transporte terrestre en la ruta que une los distritos de Concepción y Santa Rosa de Ocopa, en Junín. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 559-2025-MTC/01.02, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Esta disposición abarca la Ruta Nacional PE-24ª, perteneciente a la Red Vial Nacional no concesionada, en el tramo comprendido entre el Emp. PE-3S (Concepción) y Santa Rosa de Ocopa, hasta el kilómetro 7+000.
¿Por qué el MTC declaró la emergencia en Junín?
El sector explicó que la decisión responde a las “condiciones de grave deterioro de la infraestructura vial”, confirmadas por Provías Nacional, que calificó este tramo como “en estado pésimo”.
Los daños identificados incluyen “piel de cocodrilo, baches superficiales y profundos, además de bordes de pavimento quebrados”, lo que genera condiciones inseguras e inadecuadas para la transitabilidad, afectando directamente la continuidad del transporte terrestre en la zona.
Acciones para restablecer la transitabilidad
Provías Nacional ejecutará trabajos urgentes “con la finalidad de que, en el más breve plazo, se supere la restricción del Servicio de Transporte Terrestre” en dicho tramo.
El objetivo de estas intervenciones es garantizar la seguridad de los usuarios y recuperar la operatividad de una vía clave para la conectividad regional en Junín.