Venezolanos en Perú: los nuevos requisitos que exige el Gobierno de Dina Boluarte para sacar la nacionalidad peruana en 2025

Los venezolanos en Perú deben contar con ingresos anuales de 10 UIT para sacar la nacionalidad peruana. | Foto: composición LR/Andina/Freepik

Los venezolanos en Perú que busquen la nacionalidad peruana deberán cumplir con nuevos requisitos a partir de agosto de 2025. Recientemente, el gobierno de Dina Boluarte promulgó una norma que endurecerá el proceso para la obtención de la ciudadanía. Por ejemplo, ahora será necesario vivir por mayor cantidad de años en territorio incaico antes de seguir el trámite.

Sin embargo, los cambios no solo se limitan a esto. Dependiendo de la modalidad que se haya elegido, los venezolanos en Perú ahora estarán obligados a percibir ingresos equivalentes a las 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Ante esta situación, es importante que cada familia tome sus precauciones y revise si puede aplicar.

Venezolanos en Perú: ¿cuáles son los nuevos requisitos que exige Dina Boluarte para sacar la nacionalidad peruana?

La ley de nacionalidad peruana promulgada por el gobierno de Dina Boluarte impone nuevos requisitos para los venezolanos y el resto de extranjeros:

Vivir 5 años en Perú de forma continua, registrar ingresos anuales de 10 UIT y tributar de manera formal si se opta por la naturalización

4 años de matrimonio continuo y residencia migratoria si se opta por nacionalidad por opción

Solvencia económica lícita de 10 UIT por año y cumplimiento tributario si se opta por la doble nacionalidad

2 años de residencia si se opta por las modalidades de distinción meritoria o deportista calificado

Contar con dominio del idioma

Tener conocimientos en historia, geografía, constitución, cultura y actualidad

Realizar un control de antecedentes policiales mediante Interpol

Contar con pasaporte vigente del país de origen

El trámite demora 18 meses como máximo, pero se podría prorrogar por 6 meses en caso de ser necesario.

¿Cómo obtener la nacionalidad peruana para venezolanos?

Los venezolanos pueden obtener la nacionalidad peruana por nacimiento si cumplen con estos requisitos:

Nacieron en Perú

Nacieron en el extranjero, pero el padre o la madre tiene nacionalidad peruana.

Por otro lado, también se puede obtener la nacionalidad por voluntad de las siguientes formas:

Por naturalización (vínculo de arraigo al Perú por la residencia legal)

Por opción (parentesco por matrimonio o vínculo filial)

Por doble nacionalidad

Por distinción meritoria (por una trayectoria de vida honorable o por haber servido alguna actividad distinguida en favor del Perú)

Por ser un deportista calificado.

¿Cuánto vale un UIT en Perú 2025?

Actualmente, un UIT en Perú vale 5.350 soles. En consecuencia, los extranjeros deberán recibir un sueldo anual de 53.500 soles para optar por la nacionalidad.