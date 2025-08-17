HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     
Sociedad

Venezolanos en Perú: los nuevos requisitos que exige el Gobierno de Dina Boluarte para sacar la nacionalidad peruana en 2025

Una nueva ley para la obtención de la nacionalidad fue promulgada por Boluarte y esta afectará a los venezolanos en Perú. El trámite no solo requiere que los extranjeros vivan por mayor cantidad de años.

Los venezolanos en Perú deben contar con ingresos anuales de 10 UIT para sacar la nacionalidad peruana.
Los venezolanos en Perú deben contar con ingresos anuales de 10 UIT para sacar la nacionalidad peruana. | Foto: composición LR/Andina/Freepik

Los venezolanos en Perú que busquen la nacionalidad peruana deberán cumplir con nuevos requisitos a partir de agosto de 2025. Recientemente, el gobierno de Dina Boluarte promulgó una norma que endurecerá el proceso para la obtención de la ciudadanía. Por ejemplo, ahora será necesario vivir por mayor cantidad de años en territorio incaico antes de seguir el trámite.

Sin embargo, los cambios no solo se limitan a esto. Dependiendo de la modalidad que se haya elegido, los venezolanos en Perú ahora estarán obligados a percibir ingresos equivalentes a las 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Ante esta situación, es importante que cada familia tome sus precauciones y revise si puede aplicar.

PUEDES VER: Nueva ley de nacionalidad peruana es oficial: extranjeros deberán cumplir estos requisitos para obtenerla

lr.pe

Venezolanos en Perú: ¿cuáles son los nuevos requisitos que exige Dina Boluarte para sacar la nacionalidad peruana?

La ley de nacionalidad peruana promulgada por el gobierno de Dina Boluarte impone nuevos requisitos para los venezolanos y el resto de extranjeros:

  • Vivir 5 años en Perú de forma continua, registrar ingresos anuales de 10 UIT y tributar de manera formal si se opta por la naturalización
  • 4 años de matrimonio continuo y residencia migratoria si se opta por nacionalidad por opción
  • Solvencia económica lícita de 10 UIT por año y cumplimiento tributario si se opta por la doble nacionalidad
  • 2 años de residencia si se opta por las modalidades de distinción meritoria o deportista calificado
  • Contar con dominio del idioma
  • Tener conocimientos en historia, geografía, constitución, cultura y actualidad
  • Realizar un control de antecedentes policiales mediante Interpol
  • Contar con pasaporte vigente del país de origen
  • El trámite demora 18 meses como máximo, pero se podría prorrogar por 6 meses en caso de ser necesario.

PUEDES VER: Venezolanos en Perú celebraron las Fiestas Patrias bailando un huaylas y emocionaron a todos en TikTok: "Peruzolanos"

lr.pe

¿Cómo obtener la nacionalidad peruana para venezolanos?

Los venezolanos pueden obtener la nacionalidad peruana por nacimiento si cumplen con estos requisitos:

  • Nacieron en Perú
  • Nacieron en el extranjero, pero el padre o la madre tiene nacionalidad peruana.

Por otro lado, también se puede obtener la nacionalidad por voluntad de las siguientes formas:

PUEDES VER: Madre venezolana se conmueve al ver a su hijo bailar festejo en presentación por Fiestas Patrias: "El sueño de volver a Venezuela es solo mío"

lr.pe
  • Por naturalización (vínculo de arraigo al Perú por la residencia legal)
  • Por opción (parentesco por matrimonio o vínculo filial)
  • Por doble nacionalidad
  • Por distinción meritoria (por una trayectoria de vida honorable o por haber servido alguna actividad distinguida en favor del Perú)
  • Por ser un deportista calificado.

¿Cuánto vale un UIT en Perú 2025?

Actualmente, un UIT en Perú vale 5.350 soles. En consecuencia, los extranjeros deberán recibir un sueldo anual de 53.500 soles para optar por la nacionalidad.

Notas relacionadas
Venezolano que fue recogeplatos y hoy es cocinero conmueve al agradecer al Perú por las oportunidades: "Hermoso país"

Venezolano que fue recogeplatos y hoy es cocinero conmueve al agradecer al Perú por las oportunidades: "Hermoso país"

LEER MÁS
En cárceles del Perú hay más de 3.800 presos venezolanos, según el Inpe

En cárceles del Perú hay más de 3.800 presos venezolanos, según el Inpe

LEER MÁS
La venezolana Pashi Pashi critica duramente a Dayanita tras su aparición en el programa de la Chola Chabuca: “No le creo nada”

La venezolana Pashi Pashi critica duramente a Dayanita tras su aparición en el programa de la Chola Chabuca: “No le creo nada”

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caos en Real Plaza Cusco: menor queda atrapado en escalera eléctrica durante celebraciones por el Día del Niño

Caos en Real Plaza Cusco: menor queda atrapado en escalera eléctrica durante celebraciones por el Día del Niño

LEER MÁS
Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

LEER MÁS
Resultados del examen de admisión UNI 2025-II: revisa los puntajes y lista de ingresantes

Resultados del examen de admisión UNI 2025-II: revisa los puntajes y lista de ingresantes

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

LEER MÁS
Vehículo de escuela de manejo se estrella contra poste de seguridad y queda suspendido en avenida Carlos Izaguirre

Vehículo de escuela de manejo se estrella contra poste de seguridad y queda suspendido en avenida Carlos Izaguirre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Sociedad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota