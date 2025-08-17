HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

En cárceles del Perú hay más de 3.800 presos venezolanos, según el Inpe

Prisiones al límite. La población penal extranjera en nuestro país es de 5.454 internos. De los internos de Venezuela 3.603 son hombres y 211 son mujeres, según el Inpe. La mayoría de foráneos está por delitos de robo agravado, tráfico de drogas, extorsión y homicidio calificado.

Más de 5 mil presos extranjeros hay en Perú, de ellos más de 3.800 son venezolanos.
Más de 5 mil presos extranjeros hay en Perú, de ellos más de 3.800 son venezolanos.

Hasta enero de 2025 había 5.454 presos de nacionalidad extranjera en Perú, de los cuales 3.814 (69.93%) son venezolanos, 755 colombianos, 161 ecuatorianos y 458 de otras nacionalidades. Así lo señala el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y refleja la realidad de muchos migrantes ‘llaneros’ que hoy forman parte de la población carcelaria lejos de sus familias.

Los delitos con más foráneos condenados en el país son robo agravado (1.366), tentativa de robo agravado (646), tráfico de droga (562), extorsión (17) y homicidio calificado-asesinato ((144).

De los venezolanos presos en Perú 3.603 son varones y 211 son mujeres. La mayoría de ellas fueron condenadas por delitos de tráfico de estupefacientes, trata y por hurtos. En total son 2.395 procesados y 1.419 sentenciados.

De acuerdo al Inpe, 1.148 de los reclusos venezolanos son solteros, 651 son convivientes, 86 están casados, hay cuatro divorciados, 3 separados y dos viudos.

¿Quién miente?: Pugna entre el Poder Judicial y el Inpe por excarcelación de 'Jhon Pulpo'

lr.pe

Los ingresos promedio de los hogares, antes de su detención, eran inferiores a los 130 bolívares mensuales, equivalentes a 1,48 dólares. Estos extranjeros en las cárceles peruanas son mucho más excluidos.

No tienen cerca a sus familias; dependen de otras familias que, de alguna u otra forma, las adoptan; su gobierno los ha abandonado y no reciben ayudas de ellos –ni asesorías legales ni kits higiénicos ni acompañamiento psicológico ni visitas para comprobar que no sean torturadas, por ejemplo.

Gran parte de ellos, al salir bajo libertad condicional, no tienen el pasaporte, no tienen permiso de trabajo y son mal vistos por la sociedad por haber estado en prisión.

Y es que 1.832 dicen que contaban con un oficio, 406 eran obreros, 303 conductores, 175 comerciantes, 61 artesanos, 6 ingenieros, 3 estudiantes y 2 profesores.

Tienen que rebuscarse el dinero para enviarle a los hijos y a quienes los cuidan, y el pasaje en bus para volver.

Huyen de la violencia

La mayoría de venezolanos que migran hacia Perú lo hacen huyendo de contextos de violencia.

De los presos venezolanos 963 tiene secundaria completa, 510 secundaria incompleta, 89 tiene superior universitaria completa, 81 superior universitaria incompleta.

Así, vemos a menudo que la población peruana empezó a responsabilizar a la migración venezolana del aumento de la inseguridad ciudadana.

El escalofriante 'negocio' de los asesinatos por encargo en Perú

lr.pe

Al respecto, Erika Solís, investigadora del IDEHPUCP y especialista en criminología y seguridad ciudadana, señala que vincular migración y criminalidad es un error.

“Atribuir causalidad delictiva a la nacionalidad es un error. La criminalidad tiene causas estructurales, no pasaportes”, señala. Y considera que criminalizar a las personas migrantes tiene que ver más con el rechazo a la otredad que los medios de comunicación alimentan: “El lenguaje que se usa frente a un extranjero criminal y un nacional criminal es totalmente distinto”.

Para Erika Solís es claro que no se trata de nacionalidad, sino que son múltiples los factores que se necesitan para establecer trayectorias delictuales.

Crecimiento de población

Este crecimiento de la población penal extranjera ha impactado en el panorama general en las cárceles peruanas, pues pasó de 1.618 internos en 2018 a 5 mil 530 en mayo de 2025.

Para el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, la población penitenciaria intramuros de origen extranjero viene hacer un grupo vulnerable por las similares condiciones de detención que tiene con el resto de la población penal.

Asimismo, si bien la situación de los internos extranjeros en las cárceles es igual a los internos peruanos, solo que, por circunstancias peculiares, las condiciones desfavorables por las que pasa el interno extranjero se ven agudizadas.

La Libertad: 44 menores sicarios y extorsionadores fueron intervenidos este año

lr.pe

 Esta situación tiene sus propias características, como el hecho de que no conocen el idioma castellano y se encuentran lejos de sus familias.

El 5% de la población penitenciaria está conformada por internos de distintas nacionalidades. Se encuentran recluidos  (hasta enero) 5.454 de los cuales 5.076 son hombres y 378 mujeres. De ellos 2.357 están sentenciados.

Lurigancho alberga a casi mil reos foráneos

Entre los países que tienen mayor población, se encuentra Venezuela, Colombia y Ecuador; entre los países de África y Asia, están Sudáfrica, Nigeria, China y Malasia.

El penal de Lurigancho, alberga a la mayoría de los internos extranjeros (a enero) 991 internos, seguido del penal de Huaral, que alberga 448 presos.

 En cuanto a los centros de detención exclusivamente para mujeres que cuentan con mayor población extranjera, son los E.P. Anexo de mujeres Chorrillos (96 internas), E.P. Mujeres de Chorrillos (67 internas), y E.P. Mujeres de Trujillo (33 internas).

