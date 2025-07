Los venezolanos en Perú también celebran las Fiestas Patrias. Ante la llegada del 28 de julio, los trabajadores de una obra se sumaron al festejo al ritmo del siempre pegajoso huaylas, uno de los bailes típicos más conocidos en territorio incaico. La tan divertida escena se hizo viral en TikTok, ya que unió a personas de dos países en un momento muy ameno.

Mientras los obreros zapateaban con entusiasmo en plena construcción, dos personas desplegaban las banderas de Perú y Venezuela. Luego, más trabajadores se sumaron al baile. Muchos de los usuarios en las redes sociales se conmovieron ante la escena, ya que también fueron migrantes que llegaron a Lima con la intención de rehacer sus vidas y terminaron enamorándose del país.

Venezolanos en Perú celebran las Fiestas Patrias con un huaylas y emocionan en TikTok

Los trabajadores de una obra en Perú no fueron ajenos a las Fiestas Patrias, ya que pausaron sus labores para realizar una divertida coreografía. Al ritmo de un huaylas, el personal empezó a danzar en grupo y derrochar estilo en una pista de baile improvisada, mientras portaban sus uniformes.

La escena llamó rápidamente la atención del público en TikTok, ya que los trabajadores no solo provenían de Perú. Entre los bailarines, se encontraban algunos venezolanos, quienes se mostraron entusiasmados por la llegada del 28 de julio.

Mientras peruanos y venezolanos zapateaban con mucho orgullo, algunos obreros desplegaban las banderas de estos países en el escenario. Este hecho curioso no pasó desapercibido y demostró el cariño que hay entre estas dos naciones.

Usuarios se emocionaron al ver a los venezolanos bailando huaylas en TikTok

El video, que ya cuenta con más de 10.000 me gusta y 1.200 comentarios, ha causado furor entre los usuarios de TikTok. Los internautas señalaron que algunos venezolanos en Perú, que llegaron como migrantes, también sienten cariño por su cultura y su gente. Por tal motivo, se sumaron a las celebraciones como si se tratara de su propio país.

"Creo que colocaron la bandera de mi país Venezuela porque los que bailan son venezolanos. Hicieron con mucho respeto un sencillo homenaje a este bello país que nos ha cobijado", "Amo a mi país y me alegra que los venezolanos también. Bienvenidos todos los que respetan y aman nuestra cultura. Dios los proteja siempre", "Soy venezolana con orgullo, pero Perú me enseñó a quererlo como mi segundo hogar", "Perú y Venezuela somos una sola. Ahí se demuestra el amor al prójimo", "Viva Perú. Soy venezolano, pero mi hermosa hija es nacida en esta tierra bendecida por Dios. Me ha ayudado a superarme y cumplir mis metas", "Hay una nueva generación de dos naciones unidas. Cada día nacen más niños 'peruzolanos', así que no se ataquen. Los venezolanos trabajadores merecen respeto", "OMG. Los chamos están en todos lados", "Perú y Venezuela un solo sentimiento", "Chamito, me alegro mucho de que disfruten nuestra cultura. Felices Fiestas Patrias", se lee en los comentarios de la publicación.