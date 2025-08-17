HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Sociedad

Normas viales llevan 20 años sin actualizarse: atraso aceleraría el deterioro de pistas y señalización en Lima

El Ministerio de Vivienda y el MTC no regularían estos métodos. Expertos advierten que el uso de tecnologías obsoletas y la falta de investigación influyen en la durabilidad de las pistas, comprometiendo la seguridad de los ciudadanos.

Pistas en pésimas condiciones y normas que no han sido actualizadas. Foto: composición LR
Pistas en pésimas condiciones y normas que no han sido actualizadas. Foto: composición LR | composición LR

En el Perú, las reglas que rigen la construcción de pistas urbanas están estipuladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), particularmente en la Norma G.020 “Componentes de Diseño Urbano” y la CE.010 “Pavimentos Urbanos”, las cuales le competen al Ministerio de Vivienda. Sin embargo, ambas regulaciones no han sido actualizadas en más de dos décadas, lo que genera serias consecuencias para la infraestructura vial en ciudades como Lima Metropolitana, donde el mal estado de las vías y la rápida degradación de señalizaciones se han vuelto parte del paisaje urbano.

Según especialistas, el uso de tecnologías obsoletas, la falta de investigación en materiales y técnicas, así como la ausencia de mantenimiento adecuado, forman un cóctel que termina afectando no solo la durabilidad de las pistas, sino también la seguridad de los ciudadanos.

PUEDES VER: Conductores reafirman paro de transporte para el 21 de agosto: proponen alza de tarifas y empresas estarían por quebrar ante extorsiones

lr.pe

Tecnología vial desfasada: un problema estructural

El ingeniero Pablo Del Águila, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima), advierte que el país no solo enfrenta un retraso tecnológico, sino una profunda resistencia al cambio. “Muchos hablan de que el Perú tiene 10 años de retraso en tecnología. Yo diría que tiene 20 o más. Se siguen usando técnicas que tienen más de 80 años, como el método Marshall para pavimentos asfálticos, que es obsoleto a nivel internacional”, afirma.

El método Marshall, vigente aún en las normas del RNE, es un sistema que data de mediados del siglo XX y que en muchos países ya ha sido reemplazado por metodologías más eficientes y sostenibles. La falta de actualización no es solo un descuido técnico, sino un reflejo de la carencia de políticas públicas enfocadas en investigación e innovación. “No hay un instituto nacional dedicado a investigar y desarrollar nuevas tecnologías para la infraestructura vial. Las universidades tampoco están produciendo conocimiento aplicable en este campo”, señala el experto.

Esta desactualización también se evidencia en aspectos como la señalización horizontal, que suele desaparecer rápidamente por el uso de pinturas de baja resistencia. A medida que el flujo vehicular incrementa, las líneas peatonales, cruceros y demás marcas viales se tornan invisibles, exponiendo a los ciudadanos a accidentes viales.

¿Fallas de la norma o de su aplicación?

Carlos Estremadoyro, exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), aporta una visión esclarecedora: el problema no radica únicamente en la norma, sino también en su aplicación deficiente. “Las normas antiguas son conservadoras, incluso demasiado seguras. Si se presentan baches o deterioro en la vía, no es culpa de la norma, sino del incumplimiento de la misma”, explica.

Él hace hincapié en que las construcciones viales requieren de estudios de suelos adecuados, materiales de calidad y procedimientos técnicos rigurosos. La omisión o el apresuramiento en cualquiera de estas etapas termina comprometiendo la calidad de la obra. “Por querer ahorrar, muchas veces se opta por soluciones inadecuadas: se coloca una capa delgada de asfalto, se usan mezclas mal formuladas o no se compacta bien. Eso no es problema de la norma, es error humano”, sentencia.

PUEDES VER: En el Congreso hay 20 proyectos de ley que buscan mantener el caos del transporte

lr.pe

División de responsabilidades: ¿quién construye y quién regula?

En el Perú, las competencias en la infraestructura vial están repartidas entre diferentes niveles de gobierno, lo que a menudo genera confusión. Según explicó Estremadoyro, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se encarga de reglamentar las carreteras nacionales, departamentales y vecinales. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es responsable de normar las vías urbanas —es decir, pistas y veredas— cuya ejecución está generalmente a cargo de los municipios.

En Lima Metropolitana, por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es la principal ejecutora de obras viales urbanas. Consultado al respecto, el MVCS indicó que no tiene competencia directa en la ejecución de estas vías, responsabilizando a la MML por su estado actual.

Esta estructura fragmentada dificulta no solo la ejecución eficiente de obras, sino también la rendición de cuentas cuando se presentan fallos.

El mantenimiento: el eslabón más débil

Otro de los puntos críticos identificados por los expertos es el mantenimiento vial. Para la exministra de Transportes, Paola Lazarte, el descuido en esta etapa es uno de los principales factores que explican el deterioro acelerado de la infraestructura. “El mantenimiento es un trabajo continuo que no se prioriza. Cuando una pista se deteriora rápidamente, hay dos posibles razones: se usaron malos materiales o se aplicó una solución técnica inadecuada para el tipo de tránsito que soporta”, explicó.

Lazarte también enfatiza que, además del diseño y la ejecución, se necesita un sistema de control y evaluación post-obra que permita detectar fallas tempranas y aplicar correctivos oportunos. De lo contrario, el Estado incurre en gastos adicionales para rehacer lo que pudo haberse conservado con una inversión menor.

Estremadoyro coincide en que el mantenimiento es una debilidad estructural del Estado. “En las vías concesionadas a privados, el mantenimiento es permanente porque están obligados a cumplir con niveles de servicio. En cambio, el Estado tiene procesos tan burocráticos que incluso comprar gasolina para una máquina puede demorar un mes. El deterioro es inevitable”, subraya.

PUEDES VER: Vía Expresa Sur, la millonaria obra de RLA con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

lr.pe

Falta de innovación y miedo al cambio

Uno de los obstáculos más complejos que enfrenta el sistema es la resistencia a adoptar nuevas tecnologías. Aunque en países vecinos como Colombia o Brasil se utilizan aditivos epóxicos o técnicas de micropavimentación, en Perú su incorporación es lenta y limitada. No es que los ingenieros peruanos no conozcan estas tecnologías. El problema es que cambiar una norma implica enfrentar una ola de fiscalizaciones. Muchos funcionarios prefieren no correr riesgos y dejan las cosas como están.

Incluso tecnologías emergentes como la construcción mediante impresión 3D en concreto, ya utilizadas en otros países, están fuera del radar normativo del Perú. “Mientras en el exterior ya imprimen estructuras completas con robots, aquí ni siquiera hemos empezado a discutir cómo se podría incorporar esa tecnología al marco legal”, lamenta el exministro.

Una reforma que no puede esperar

La situación de las pistas en Lima y en muchas otras ciudades del país no es solo una cuestión estética o de incomodidad para el transporte. Es un tema de seguridad pública, eficiencia del gasto y desarrollo urbano sostenible.

Actualizar las normas técnicas, invertir en investigación e innovación, y reformar la gestión del mantenimiento vial son tareas urgentes. Como coinciden los expertos, no se trata únicamente de cambiar el papel, sino de mejorar todo el ecosistema que interviene en la planificación, ejecución y conservación de la infraestructura vial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

Encuentran el cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.: sus hijos regresaron al Perú y su pareja fue detenida

LEER MÁS
Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

LEER MÁS
Sentencian con 7 años de reclusión a adolescente por abuso sexual y la muerte de su sobrina en Arequipa

Sentencian con 7 años de reclusión a adolescente por abuso sexual y la muerte de su sobrina en Arequipa

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Impactante hallazgo en San Martín de Porres: cadáver de un hombre encontrado en plena vía pública de la avenida Zarumilla

Impactante hallazgo en San Martín de Porres: cadáver de un hombre encontrado en plena vía pública de la avenida Zarumilla

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Sociedad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota