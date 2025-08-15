Una vecina afectada de la explosión en Trujillo manifiesta su preocupación por la situación que vivió. | Foto: Composición LR/X/soltv peru

Una vecina afectada de la explosión en Trujillo manifiesta su preocupación por la situación que vivió. | Foto: Composición LR/X/soltv peru

Entre los afectados de la explosión, una mujer relató con crudeza el momento de terror que vivió junto a su familia y cuestionó duramente la respuesta de las autoridades respecto a la crisis de seguridad en la zona. Esto, tras la acusación del atentado a 'Los Pepes', banda criminal al que se la vincula diversos robos, extorsiones y atentados cometidos en el país.

La noche del jueves 14 de agosto, un artefacto de dinamita estalló en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, que provocó una devastación que alcanzó a más de veinte viviendas y dejó al menos cinco personas heridas. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Víctor Lazarte Echegaray y se encuentran bajo observación.

El momento de la explosión cometida por 'Los Pepes' en Trujillo

La mujer comentó al medio N60 Noticias los momentos de dolor que vivieron tras la explosión. “Caminamos encima de los vidrios. Los vidrios de una manzana entera han volado”, narró la vecina, quien aseguró que la onda expansiva hizo temblar todo el barrio. “Ha sido un atentado como en los tiempos del terrorismo… algo horrible”, agregó.

La detonación ocurrió a las 10:10 p.m. frente a una vivienda señalada por las autoridades como blanco de un ataque vinculado a la disputa entre las bandas ‘Los Pulpos’ y ‘Los Pepes’, que se enfrentan por el control de extorsiones en la ciudad. La violencia alcanzó no solo a la casa objetivo, sino también a comercios y hogares vecinos.

El miedo de los trujillanos y la crítica a la PNP

Con indignación, la afectada reclamó: “¿Quién nos va a resarcir esos daños? Uno trabaja para, aunque sea, comprar lo poco para vivir dignamente. ¿Quién nos va a reparar los daños psicológicos? Es un trauma para todos, sobre todo para nuestros niños, que lloraban y no podíamos calmarlos”.

También apuntó contra el trabajo policial en la zona: “Vienen, hacen su payasada y se van”, dijo, denunciando que la falta de vigilancia permanente deja a los vecinos expuestos a nuevos ataques.

El estallido que conmocionó Trujillo interrumpió el suministro eléctrico y obligó a evacuar preventivamente a varias familias. Mientras tanto, un video difundido en redes mostró a presuntos a integrantes de ‘Los Pepes’ adjudicándose el atentado y amenazando al propietario de la vivienda atacada.