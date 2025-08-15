HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     
Sociedad

Mujer revela el horror que vivió con su familia por la explosión en Trujillo: “Caminamos encima de los vidrios”

Una vecina describió escenas de pánico y criticó la falta de seguridad en Trujillo. La detonación de dinamita dejó cinco heridos y más de veinte viviendas dañadas en la avenida Perú.

Una vecina afectada de la explosión en Trujillo manifiesta su preocupación por la situación que vivió.
Una vecina afectada de la explosión en Trujillo manifiesta su preocupación por la situación que vivió. | Foto: Composición LR/X/soltv peru

Entre los afectados de la explosión, una mujer relató con crudeza el momento de terror que vivió junto a su familia y cuestionó duramente la respuesta de las autoridades respecto a la crisis de seguridad en la zona. Esto, tras la acusación del atentado a 'Los Pepes', banda criminal al que se la vincula diversos robos, extorsiones y atentados cometidos en el país.

La noche del jueves 14 de agosto, un artefacto de dinamita estalló en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, que provocó una devastación que alcanzó a más de veinte viviendas y dejó al menos cinco personas heridas. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Víctor Lazarte Echegaray y se encuentran bajo observación.

PUEDES VER: ‘Los Pepes’, la facción criminal de ‘Los Pulpos’ que aterroriza Trujillo con extorsiones y explosivos

lr.pe

El momento de la explosión cometida por 'Los Pepes' en Trujillo

La mujer comentó al medio N60 Noticias los momentos de dolor que vivieron tras la explosión. “Caminamos encima de los vidrios. Los vidrios de una manzana entera han volado”, narró la vecina, quien aseguró que la onda expansiva hizo temblar todo el barrio. “Ha sido un atentado como en los tiempos del terrorismo… algo horrible”, agregó.

La detonación ocurrió a las 10:10 p.m. frente a una vivienda señalada por las autoridades como blanco de un ataque vinculado a la disputa entre las bandas ‘Los Pulpos’ y ‘Los Pepes’, que se enfrentan por el control de extorsiones en la ciudad. La violencia alcanzó no solo a la casa objetivo, sino también a comercios y hogares vecinos.

PUEDES VER: Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

lr.pe

El miedo de los trujillanos y la crítica a la PNP

Con indignación, la afectada reclamó: “¿Quién nos va a resarcir esos daños? Uno trabaja para, aunque sea, comprar lo poco para vivir dignamente. ¿Quién nos va a reparar los daños psicológicos? Es un trauma para todos, sobre todo para nuestros niños, que lloraban y no podíamos calmarlos”.

También apuntó contra el trabajo policial en la zona: “Vienen, hacen su payasada y se van”, dijo, denunciando que la falta de vigilancia permanente deja a los vecinos expuestos a nuevos ataques.

El estallido que conmocionó Trujillo interrumpió el suministro eléctrico y obligó a evacuar preventivamente a varias familias. Mientras tanto, un video difundido en redes mostró a presuntos a integrantes de ‘Los Pepes’ adjudicándose el atentado y amenazando al propietario de la vivienda atacada.

Notas relacionadas
Dueño de casa dinamitada en Trujillo, culpa a 'Jolín' y niega vínculos criminales: "Me quieren hacer quedar mal"

Dueño de casa dinamitada en Trujillo, culpa a 'Jolín' y niega vínculos criminales: "Me quieren hacer quedar mal"

LEER MÁS
‘Los Pepes’, la facción criminal de ‘Los Pulpos’ que aterroriza Trujillo con extorsiones y explosivos

‘Los Pepes’, la facción criminal de ‘Los Pulpos’ que aterroriza Trujillo con extorsiones y explosivos

LEER MÁS
Explosión con dinamita en Trujillo destruye negocio de odontología de padre de familia: "Lo que voy a gastar... No baja de los S/300.000"

Explosión con dinamita en Trujillo destruye negocio de odontología de padre de familia: "Lo que voy a gastar... No baja de los S/300.000"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Jóvenes captan momento exacto de la balacera donde asesinaron a venezolano en Plaza San Martín frente a su hija

Jóvenes captan momento exacto de la balacera donde asesinaron a venezolano en Plaza San Martín frente a su hija

LEER MÁS
Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

Cámaras de seguridad captan instantes previos a la tragedia en Pasamayito: conductor perdió el control del camión

LEER MÁS
Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

Así avanza la renovación de extensa avenida que conecta 3 distritos de Lima Norte con una inversión de más de S/35 millones

LEER MÁS
Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

LEER MÁS
Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

Tragedia en la entrada de Pasamayito: al menos 3 fallecidos deja violento triple choque en Collique, Comas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sociedad

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota