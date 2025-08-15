Una investigación realizada por el periodista Ernesto Cabral para el medio La Encerrona destapó contrataciones realizadas por parte de la Municipalidad de Ate por un monto de hasta S/ 2,2 millones a miembros de una sola familia. Según indicaron, se emitieron 184 órdenes de servicio y compra para estas mismas personas.

Franco Vidal, alcalde del distrito y conocido streamer de la plataforma Kick, no tardó en responder al informe y, en una transmisión en vivo, negó las acusaciones reallizadas por Marco Sifuentes y el medio, a pesar de las pruebas emitidas en su canal de YouTube. Ahora, La Encerrona ha respondido al burgomaestre y reveló vinculaciones con otras dos personas que estarían vinculadas a este círculo familiar.

Marco Sifuentes responde Franco Vidal por informe de La Encerrona

En un nuevo episodio de su canal, Marco Sifuentes respondió a las declaraciones emitidas por el alcalde de Ate, Franco Vidal, en las que "reta" al medio a probar lo emitido en su informe. Ante esto, el periodista tocó punto por punto cada uno de los cuestionamientos del titular del distrito y comenzó por evidenciar las 12.000 órdenes de compras y servicios apuntadas en una tabla de excell con base en el Seace (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado), así como los recibos que se muestran en el buscador de proveedores de la página del Gobierno.

Luego de esto, agregó dos nuevos nombres a la lista de personas relacionadas a estas contrataciones. En la investigación inicial, mencionó a Miguel Ángel Ruelas como productor de eventos; Yajaira Luchi, quien sería su pareja, y Víctor Pan Ruelas, señalado como su sobrino. Ahora, a esta lista de nombres agregaron a Luis Ruelas, quien, según apuntaron, también se dedica a la producción de eventos. Sifuentes indica que este último señalado presenta publicaciones en redes sociales que lo vinculan a trabajos realizados para la Municipalidad de Ate; sin embargo, no se registran órdenes de compras y servicios a su nombre.

Por último, Raúl Ruelas, hijo de Luis Ruelas, quien registra trabajos desde el año pasado en el municipio como operador de cámaras de seguridad en serenazgo, con un ingreso de S/1.700 mensuales. Al responder sobre aquellos que increpan el interés específico en la investigación del distrito, Sifuentes explicó que esto se dio debido a que el municipio se encuentra último en el ranking de ejecución de obras de ILEI, una herramienta que evalúa la eficiencia de la inversión pública a nivel de gobiernos locales.

Alcalde de Ate responde tras investigación de La Encerrona

El alcalde de Ate respondió en una transmisión por Kick al reportaje de La Encerrona que lo vincula con contrataciones irregulares por más de S/2 millones. Negó las afirmaciones hechas por Marco Sifuentes y desafió: “Lo reto a que pruebe esto. Yo tengo toda la información. Primera afirmación falsa”.

También aseguró no conocer a los involucrados y afirmó que los procesos de contratación son responsabilidad del área de Logística del municipio. Aunque rechazó la existencia de contratos fantasma, evitó pronunciarse sobre el vínculo familiar entre los proveedores mencionados en el informe.

