Alcalde de Ate clausuró negocio de su tío por no tener documentos en orden: “No tengo preferencias”

El alcalde de Ate, Franco Vidal, aseguró que su tío no contaba con la documentación en regla y procedió a la clausura de su negocio. | Foto: composición LR/ TikTok / @dibujiclips

Franco Vidal es uno de los alcaldes más populares en la comunidad de streamers, y que constantemente realiza transmisiones en vivo. Esta vez, el burgomaestre de Ate usó su cuenta de Kick, para revelar que clausuró el negocio de su tío por no contar con la documentación adecuada para su funcionamiento.

Mediante la cuenta dibujiclips, la autoridad edil anunció con una sonrisa en el rostro que su familiar carecía de algunos permisos: “Le faltaban cosas y necesitaba estar en orden. Qué voy a hacer. Luego la gente va a decir que yo tengo preferencias. No hay problema, se clausura”.

Alcalde de Ate clausuró gimnasio Smart Fit en Puruchuco

Esta no sería la primera vez, que el funcionario ateño cierra un local en su distrito. En julio último, clausuró el gimnasio Smart Fit, ubicado en el Real Plaza Puruchuco por medidas de seguridad. No obstante, el caso generó una ola de comentarios, debido a que dos días antes, los trabajadores no dejaron ingresar al Vidal, tras presuntamente no cumplir el código de vestimenta.

El burgomaestre transmitió en vivo en la plataforma Kick toda la escena, así como su visita a otro establecimiento deportivo, donde acudió vestido con un traje formal — terno — y no tuvo ningún problema para ingresar.

Mediante Kick, Franco Vidal manifestó que él no tiene preferencias por nadie. Foto: Municipalidad de Ate

Franco Vidal ha generado polémicos enfrentamientos con personajes de la televisión

Cabe mencionar, que Franco Vidal no solo ha tenido polémicos enfrentamientos con negocios, sino también con personajes de la televisión, como el periodista René Gastelumendi o la conductora y exreina de belleza, Maju Mantilla.