HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     
Streamers

Alcalde de Ate clausuró negocio de su tío por no tener documentos en orden: “No tengo preferencias”

Franco Vidal ha sido protagonista de varias clausuras en su distrito, y esta vez, le tocó el turno a un integrante de su propia familia.

El alcalde de Ate, Franco Vidal, aseguró que su tío no contaba con la documentación en regla y procedió a la clausura de su negocio.
El alcalde de Ate, Franco Vidal, aseguró que su tío no contaba con la documentación en regla y procedió a la clausura de su negocio. | Foto: composición LR/ TikTok / @dibujiclips

Franco Vidal es uno de los alcaldes más populares en la comunidad de streamers, y que constantemente realiza transmisiones en vivo. Esta vez, el burgomaestre de Ate usó su cuenta de Kick, para revelar que clausuró el negocio de su tío por no contar con la documentación adecuada para su funcionamiento.

Mediante la cuenta dibujiclips, la autoridad edil anunció con una sonrisa en el rostro que su familiar carecía de algunos permisos: “Le faltaban cosas y necesitaba estar en orden. Qué voy a hacer. Luego la gente va a decir que yo tengo preferencias. No hay problema, se clausura”.

PUEDES VER: En Arequipa policía le pide ayuda a alcalde Franco Vidal para implementar colegio: “Los niños no tienen donde realizar sus actividades”

lr.pe

Alcalde de Ate clausuró gimnasio Smart Fit en Puruchuco

Esta no sería la primera vez, que el funcionario ateño cierra un local en su distrito. En julio último, clausuró el gimnasio Smart Fit, ubicado en el Real Plaza Puruchuco por medidas de seguridad. No obstante, el caso generó una ola de comentarios, debido a que dos días antes, los trabajadores no dejaron ingresar al Vidal, tras presuntamente no cumplir el código de vestimenta.

El burgomaestre transmitió en vivo en la plataforma Kick toda la escena, así como su visita a otro establecimiento deportivo, donde acudió vestido con un traje formal — terno — y no tuvo ningún problema para ingresar.

Mediante Kick, Franco Vidal manifestó que él no tiene preferencias por nadie. Foto: Municipalidad de Ate

Mediante Kick, Franco Vidal manifestó que él no tiene preferencias por nadie. Foto: Municipalidad de Ate

PUEDES VER: Programa Vaso de Leche en Ate presenta 10 deficiencias bajo gestión de Franco Vidal: roedores y tarros deformados

lr.pe

Franco Vidal ha generado polémicos enfrentamientos con personajes de la televisión

Cabe mencionar, que Franco Vidal no solo ha tenido polémicos enfrentamientos con negocios, sino también con personajes de la televisión, como el periodista René Gastelumendi o la conductora y exreina de belleza, Maju Mantilla.

Notas relacionadas
Mujer pide ayuda a streamer para encontrar su mascota:"ofrezco S/1.000", responde él

Mujer pide ayuda a streamer para encontrar su mascota:"ofrezco S/1.000", responde él

LEER MÁS
Municipalidad de Ate clausura Smart Fit de Real Plaza Puruchuco dos días después de negarle el ingreso al alcalde Franco Vidal

Municipalidad de Ate clausura Smart Fit de Real Plaza Puruchuco dos días después de negarle el ingreso al alcalde Franco Vidal

LEER MÁS
Franco Vidal, alcalde de Ate, es vinculado con contrataciones de S/ 2,2 millones a una misma familia, según investigación

Franco Vidal, alcalde de Ate, es vinculado con contrataciones de S/ 2,2 millones a una misma familia, según investigación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

LEER MÁS
Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

LEER MÁS
Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

LEER MÁS
Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Streamers

Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota