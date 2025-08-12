HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Sunat 2025: estos son los bienes que están libres de todo impuesto y que pueden ingresar al Perú sin ser declarados

La Sunat permite el ingreso de bienes al Perú sin pagar impuestos ni declararlos, facilitando el acceso de productos personales sin demoras en la aduana.

Sunat dispone lista de productos o bienes que no necesitan ser declarados ni el pago de impuestos.
Sunat dispone lista de productos o bienes que no necesitan ser declarados ni el pago de impuestos. | Foto: Andina.

La Sunat permite el ingreso de bienes o productos al Perú, cuyo beneficio es que no paguen impuesto ni tampoco deban ser declarados. Esta medida permite a los propietarios no tengan que hacer demoras al momento de ingresar a territorio peruano. Del mismo modo, los libera de realizar pago de tasas adicionales.

En ese sentido, existen productos como los bienes de uso personal, los cuales están libres de ser presentados ante una Declaración Jurada de Equipaje. Por ejemplo, están las prendas de vestir, los objetos de adorno, tocador, medicamentos, libros, revistas o documentos impresos, así lo especifica en su página web oficial la Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributaria.

Estos bienes pueden ingresar al Perú sin pagar impuestos y sin ser declarados, vía Sunat

Artículos eléctricos o electrónicos portátiles:

  • Aparato electrodoméstico para el cabello (2 unidades).
  • Calculadora electrónica (1 unidad).
  • Receptor de radiodifusión o reproductor de sonido incluso con grabador, o equipo que en su conjunto los contenga, no profesional, con fuente de energía propia (1 unidad).
  • Videocámara no profesional con fuente de energía propia (1 unidad). El pasajero debe ser mayor de 7 años de edad.
  • Aparato reproductor de discos digitales de vídeo (1 unidad).
  • Aparato de video juego electrónico doméstico (1 unidad).
  • Agenda electrónica o tableta electrónica (1 unidad).
  • Computadora portátil con fuente de energía propia (1 unidad). El pasajero debe ser mayor de 7 años de edad.
  • Máquina rasuradora o depiladora eléctrica (1 unidad). El pasajero debe ser mayor de 7 años de edad.
  • Cámara fotográfica (2 unidades).
  • Teléfono celular (2 unidades). El pasajero mayor de 7 años de edad solo podrá ingresar 01 unidad y el pasajero mayor de 18 años podrá ingresar 02 unidades.

Otros productos o bienes que ingresan al Perú sin pagar impuestos

  • Disco compacto (20 unidades).
  • Disco duro externo para computadora (2 unidades).
  • Memoria para cámara digital, videocámara y/o videojuego, solo si portas los referidos aparatos (4 unidades).
  • Memoria USB (4 unidades).
  • Disco digital de video o para videojuegos (10 unidades).
  • Cajetillas de cigarrillos (20 unidades).
  • Cigarros puros (50 unidades o tabaco picado o en hierbas para fumar (250 gramos).
  • Licor (3 litros).

¿Cuánto máximo de dinero puedo ingresar al Perú sin pagar impuesto?

Si eres extranjero o peruano que llegan al territorio del Perú, debes tener en cuenta que podrás ingresar dinero, pero como máximo 10.000 dólares americanos o su equivalente en otra manera, así lo específica la Sunat. Asimismo, si el valor de productos que desees ingresar, no deberá superar los 500 dólares americanos y estos bienes deben ser para uso, consumo u obsequio por parte del propietario.

