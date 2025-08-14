Promoción de entradas gratuitas en el Castillo de Chancay buscan promover la diversión y la recreación familiar. | Foto: composición LR/Andina

Promoción de entradas gratuitas en el Castillo de Chancay buscan promover la diversión y la recreación familiar. | Foto: composición LR/Andina

El Día del Niño es una fecha conmemorativa en las familias peruanas. Durante esta celebración, se organizan diversas actividades y eventos en conmemoración de los más pequeños, con el objetivo de promover la alegría y la recreación. Al respecto, el Castillo de Chancay ofrece una amplia gama de opciones, incluyendo espectáculos y talleres, entre otros.

En ese sentido, este 16 y 17 de agosto el mencionado lugar ha anunciado una promoción que consiste en el ingreso gratis de los visitantes siempre que cumplan con determinados requisitos. Conoce en esta nota cuáles son dichas condiciones a fin de que los pequeños del hogar pueden disfrutar de experiencias divertidas en esta parte de Lima.

Así puedes conseguir entradas gratis por el Día del Niño en el Castillo de Chancay

El Castillo de Chancay, ubicado al norte de Lima, ha organizado una celebración especial por el Día del Niño este 16 y 17 de agosto. Durante estos días, los niños de hasta 12 años tendrán entrada gratuita para disfrutar de todas las actividades.

Para acceder a la promoción, es necesario que los padres o tutores registren al menor enviando un mensaje al número de WhatsApp 944574095. Una vez completado el registro, recibirán un cupón digital que deberán mostrar en la entrada del castillo. El horario de atención durante el evento será de 9:00 a. m. a 6.00 p. m.

Día del Niño 2025: actividades a desarrollar en el castillo de Chancay el 16 y 17 de agosto

El castillo ofrece una experiencia con tres recorridos temáticos principales por el Día del Niño 2025:

Tour de los Exploradores del Mundo

Tour de los Guardianes del Rey

Tour de los Viajeros del Tiempo

Cabe señalar que cada una de estas actividades guiadas transporta a los visitantes a distintas épocas y culturas con efectos especiales para que se diviertan tanto padres como hijos.

