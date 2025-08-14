HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores
Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     
Sociedad

Castillo de Chancay ofrece entradas gratis este 16 y 17 de agosto, ¿para quiénes y cuáles son los requisitos?

Los niños podrán disfrutar de tres recorridos temáticos y diversas atracciones en Castilandia, incluyendo juegos inflables y talleres, actividades que forman parte de la programación del Castillo de Chancay por el Día del Niño.

Promoción de entradas gratuitas en el Castillo de Chancay buscan promover la diversión y la recreación familiar.
Promoción de entradas gratuitas en el Castillo de Chancay buscan promover la diversión y la recreación familiar. | Foto: composición LR/Andina

El Día del Niño es una fecha conmemorativa en las familias peruanas. Durante esta celebración, se organizan diversas actividades y eventos en conmemoración de los más pequeños, con el objetivo de promover la alegría y la recreación. Al respecto, el Castillo de Chancay ofrece una amplia gama de opciones, incluyendo espectáculos y talleres, entre otros.

En ese sentido, este 16 y 17 de agosto el mencionado lugar ha anunciado una promoción que consiste en el ingreso gratis de los visitantes siempre que cumplan con determinados requisitos. Conoce en esta nota cuáles son dichas condiciones a fin de que los pequeños del hogar pueden disfrutar de experiencias divertidas en esta parte de Lima.

PUEDES VER: ¿Cuándo es el día del niño en Perú?: conoce por qué se conmemora y cómo nació esta fecha especial

lr.pe

Así puedes conseguir entradas gratis por el Día del Niño en el Castillo de Chancay

El Castillo de Chancay, ubicado al norte de Lima, ha organizado una celebración especial por el Día del Niño este 16 y 17 de agosto. Durante estos días, los niños de hasta 12 años tendrán entrada gratuita para disfrutar de todas las actividades.

Para acceder a la promoción, es necesario que los padres o tutores registren al menor enviando un mensaje al número de WhatsApp 944574095. Una vez completado el registro, recibirán un cupón digital que deberán mostrar en la entrada del castillo. El horario de atención durante el evento será de 9:00 a. m. a 6.00 p. m.

PUEDES VER: Día del Niño Peruano 2025: ¿por qué y desde cuándo se celebra?

lr.pe

Día del Niño 2025: actividades a desarrollar en el castillo de Chancay el 16 y 17 de agosto

El castillo ofrece una experiencia con tres recorridos temáticos principales por el Día del Niño 2025:

  • Tour de los Exploradores del Mundo
  • Tour de los Guardianes del Rey
  • Tour de los Viajeros del Tiempo

Cabe señalar que cada una de estas actividades guiadas transporta a los visitantes a distintas épocas y culturas con efectos especiales para que se diviertan tanto padres como hijos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Dónde ir este domingo 17 de agosto por el Día del Niño en Perú?: actividades y shows gratuitos para disfrutar en familia

¿Dónde ir este domingo 17 de agosto por el Día del Niño en Perú?: actividades y shows gratuitos para disfrutar en familia

LEER MÁS
Lugares para celebrar el Día del Niño 2025: las mejores ofertas para la diversión de los pequeños del hogar

Lugares para celebrar el Día del Niño 2025: las mejores ofertas para la diversión de los pequeños del hogar

LEER MÁS
Frases por el Día del Niño peruano 2025: comparte los mejores mensajes bonitos este tercer domingo de agosto

Frases por el Día del Niño peruano 2025: comparte los mejores mensajes bonitos este tercer domingo de agosto

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicario intenta asesinar a motociclista en Trujillo, pero es abatido por agente de seguridad: cámaras graban ilícito

Sicario intenta asesinar a motociclista en Trujillo, pero es abatido por agente de seguridad: cámaras graban ilícito

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS
De costar 300 mil euros como promesa del fútbol a integrar banda de sicarios en Callao: así cayó Anthony Quijano

De costar 300 mil euros como promesa del fútbol a integrar banda de sicarios en Callao: así cayó Anthony Quijano

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pamela López sale al frente y asegura que no teme demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy"

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Sociedad

Contestó llamada de presunta aerolínea y le robaron más de S/30.000 en Comas: así es la nueva modalidad de estafa

Suboficial de la Policía muere en feroz enfrentamiento armado con delincuentes en Los Olivos

Temblor en PERÚ HOY, 14 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota