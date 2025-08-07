HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Datos LR

Día del Niño en Perú 2025: qué día se celebra, por qué se conmemora y cómo nació esta fecha especial

El Día del Niño resalta la importancia de proteger los derechos de los niños en Perú, promoviendo el acceso a una vida digna, educación de calidad y la prevención del abuso infantil.

El Día del Niño resalta la importancia de proteger los derechos de los niños en Perú.
El Día del Niño resalta la importancia de proteger los derechos de los niños en Perú. | Foto: Composición LR/Andina

En Perú, el Día del Niño se celebra cada año el tercer domingo de agosto, por lo que en 2025 esta festividad tendrá lugar el 17 de dicho mes. Este día es una oportunidad para que muchas familias consientan a los niños y participen en actividades recreativas especialmente diseñadas para ellos.

A diferencia de otras celebraciones, el Día del Niño fue adoptado por diversos países con el propósito de promover el bienestar infantil. En el territorio peruano, esta fecha ha adquirido un papel importante, dado que resalta los derechos fundamentales de los niños, como el derecho a una vida digna, a una educación de calidad y a la protección contra cualquier forma de abuso.

PUEDES VER: Día del Niño Peruano 2025: ¿por qué y desde cuándo se celebra cada segundo domingo de abril?

lr.pe

¿Por qué se celebra el Día del Niño en Perú?

Cada año, el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto. Esta fecha ha sido reconocida a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, en Perú se conmemora el Día del Niño Peruano el segundo domingo de abril, según lo establecido por la Ley N.° 27666.

En ambas festividades se destaca la importancia de proteger los derechos de los niños, promover valores y fomentar su bienestar, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa.

PUEDES VER: Actividades por el Día del Niño Peruano en Lima: celebra hoy con los más pequeños de la casa este domingo 13 de abril

lr.pe

Día del Niño en Perú 2025: ¿cómo surgió esta fecha?

El origen del Día del Niño se remonta a la década de 1920, cuando varios países comenzaron a reconocer la necesidad de fomentar y salvaguardar los derechos de la infancia. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso la creación de un Día Universal del Niño para concientizar a la sociedad sobre el bienestar infantil.

Desde entonces, cada país ha establecido una fecha para conmemorar esta efeméride. En Perú, se decidió el tercer domingo de agosto como el día para centrarse en la protección, educación y desarrollo de los menores.

Notas relacionadas
Estas son las 20 imágenes que debes enviar por el Día del Niño en México este 30 de abril

Estas son las 20 imágenes que debes enviar por el Día del Niño en México este 30 de abril

LEER MÁS
Frases para el Día del Niño en México 2025: ideas divertidas para compartir en WhatsApp y Facebook

Frases para el Día del Niño en México 2025: ideas divertidas para compartir en WhatsApp y Facebook

LEER MÁS
Día del Niño en Colombia 2025: por qué se celebra y las mejores frases para dedicar en esta fecha especial

Día del Niño en Colombia 2025: por qué se celebra y las mejores frases para dedicar en esta fecha especial

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bono Especial últimas noticias de HOY, 7 de agosto: último pago vía Sistema Patria y eliminación de subsidios

Bono Especial últimas noticias de HOY, 7 de agosto: último pago vía Sistema Patria y eliminación de subsidios

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Datos LR

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota