Día del Niño en Perú 2025: qué día se celebra, por qué se conmemora y cómo nació esta fecha especial

El Día del Niño resalta la importancia de proteger los derechos de los niños en Perú. | Foto: Composición LR/Andina

En Perú, el Día del Niño se celebra cada año el tercer domingo de agosto, por lo que en 2025 esta festividad tendrá lugar el 17 de dicho mes. Este día es una oportunidad para que muchas familias consientan a los niños y participen en actividades recreativas especialmente diseñadas para ellos.

A diferencia de otras celebraciones, el Día del Niño fue adoptado por diversos países con el propósito de promover el bienestar infantil. En el territorio peruano, esta fecha ha adquirido un papel importante, dado que resalta los derechos fundamentales de los niños, como el derecho a una vida digna, a una educación de calidad y a la protección contra cualquier forma de abuso.

¿Por qué se celebra el Día del Niño en Perú?

Cada año, el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto. Esta fecha ha sido reconocida a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, en Perú se conmemora el Día del Niño Peruano el segundo domingo de abril, según lo establecido por la Ley N.° 27666.

En ambas festividades se destaca la importancia de proteger los derechos de los niños, promover valores y fomentar su bienestar, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa.

Día del Niño en Perú 2025: ¿cómo surgió esta fecha?

El origen del Día del Niño se remonta a la década de 1920, cuando varios países comenzaron a reconocer la necesidad de fomentar y salvaguardar los derechos de la infancia. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso la creación de un Día Universal del Niño para concientizar a la sociedad sobre el bienestar infantil.

Desde entonces, cada país ha establecido una fecha para conmemorar esta efeméride. En Perú, se decidió el tercer domingo de agosto como el día para centrarse en la protección, educación y desarrollo de los menores.