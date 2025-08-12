Frases por el Día del Niño peruano 2025: comparte los mejores mensajes bonitos este tercer domingo de agosto

Día del Niño y la Niña se celebra en el Perú cada tercer domingo de agosto. | Foto: Composición LR/IA.

Día del Niño y la Niña se celebra en el Perú cada tercer domingo de agosto. | Foto: Composición LR/IA.

El Día del Niño peruano se celebra cada tercer domingo de agosto y es una de las fechas en las que la familia los pueden celebrar debido a su importante rol. Precisamente, en 2025, el Día del Niño y la Niña caerá el domingo 17 del presente mes.

En esa línea, es importante festejar estos momentos y reconocerlos, aunque no impliquen grandes regales, por el contrario, enviar mensajes, palabras o frases bonitas que puedan mejorar la autoestima de cada uno, niño y niña. ¡Feliz Día del Niño!

Frases por el Día del Niño

Los niños son la esperanza y el futuro del mundo, cuidamos de su alegría y si inocencia.

En cada niño vive la semilla de un mundo mejor.

El Día del Niño es para recordar que la infancia merece ser protegida y celebrada.

Los niños nos enseñan que la felicidad está en las cosas más simples.

Uni niño feliz es la mayor victoria de la humanidad.

Cada sonrisa de un niño es un regalo que ilumina el día.

Protege sus sueños puestos en ellos están la magia del mañana.

El amor que das a un niño se multiplica en bondad para el mundo.

Nunca dejemos que un niño pierda la ilusión de descubrir y aprender.

Los niños son la melodía más pura de la vida.

Invertir en la infancia es construir un futuro más justo y brillante.

Un abrazo sincero de un niño vale más que cualquier tesoro.

Cada niño merece crecer rodeado de mor, respeto y oportunidades.

La risa de un niño es la luz que disipa cualquier sombra.

Eduquemos con amor para que los niños de hoy sean los buenos ciudadanos de mañana.

Frases por el Día del Niño peruano