Frases por el Día del Niño peruano 2025: comparte los mejores mensajes bonitos este tercer domingo de agosto

El Día del Niño peruano se celebra cada tercer domingo de agosto. Es esencial recordar que los niños merecen ser reconocidos, no solo con regalos, sino con palabras que fortalezcan su autoestima y felicidad. También se ofrecen frases motivadoras para conmemorar este día.

Día del Niño y la Niña se celebra en el Perú cada tercer domingo de agosto.
Día del Niño y la Niña se celebra en el Perú cada tercer domingo de agosto. | Foto: Composición LR/IA.

El Día del Niño peruano se celebra cada tercer domingo de agosto y es una de las fechas en las que la familia los pueden celebrar debido a su importante rol. Precisamente, en 2025, el Día del Niño y la Niña caerá el domingo 17 del presente mes.

En esa línea, es importante festejar estos momentos y reconocerlos, aunque no impliquen grandes regales, por el contrario, enviar mensajes, palabras o frases bonitas que puedan mejorar la autoestima de cada uno, niño y niña. ¡Feliz Día del Niño!

PUEDES VER: Lugares para celebrar el Día del Niño 2025: las mejores ofertas para la diversión de los pequeños del hogar

Frases por el Día del Niño

  • Los niños son la esperanza y el futuro del mundo, cuidamos de su alegría y si inocencia.
  • En cada niño vive la semilla de un mundo mejor.
  • El Día del Niño es para recordar que la infancia merece ser protegida y celebrada.
  • Los niños nos enseñan que la felicidad está en las cosas más simples.
  • Uni niño feliz es la mayor victoria de la humanidad.
  • Cada sonrisa de un niño es un regalo que ilumina el día.
  • Protege sus sueños puestos en ellos están la magia del mañana.
  • El amor que das a un niño se multiplica en bondad para el mundo.
  • Nunca dejemos que un niño pierda la ilusión de descubrir y aprender.
  • Los niños son la melodía más pura de la vida.
  • Invertir en la infancia es construir un futuro más justo y brillante.
  • Un abrazo sincero de un niño vale más que cualquier tesoro.
  • Cada niño merece crecer rodeado de mor, respeto y oportunidades.
  • La risa de un niño es la luz que disipa cualquier sombra.
  • Eduquemos con amor para que los niños de hoy sean los buenos ciudadanos de mañana.

PUEDES VER: ¿Cuándo es el día del niño en Perú?: conoce por qué se conmemora y cómo nació esta fecha especial

Frases por el Día del Niño peruano

  1. A cada niño del mundo, mi deseo es que crezca rodeado de amor y ternura.
  2. Los niños son el reflejo más puro del amor verdadero.
  3. Amar a un niño, es sembrar esperanza en el corazón de la vida.
  4. Cada abrazo a un niño es una caricia al alma del futuro.
  5. El amor que damos a los niños se convierte en la base de un mundo mejor.
  6. Un niño amado será un adulto capaz de amar y respetar a los demás.
  7. Cuidar y proteger a u niño es el acto más grande amor.
  8. La infancia es el momento en que el amor deja huellas para toda la vida.
  9. Un niño que recibe amor aprende a compartir con el mundo.
  10. El mejor regalo para un niño siempre será el amor incondicional.
