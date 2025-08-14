HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Acumulación de basura pone en riesgo la salud en el Hospital Regional de Tumbes: hace dos meses que el camión no recoge los residuos de la zona

La acumulación de basura en el Hospital Regional de Tumbes ha generado preocupación entre los trabajadores y los vecinos, quienes piden a gritos la intervención de las autoridades locales.

La acumulación de basura en los alrededores del Hospital Regional de Tumbes ha generado preocupación en sus trabajadores y de la Defensoría del Pueblo.
La acumulación de basura en los alrededores del Hospital Regional de Tumbes ha generado preocupación en sus trabajadores y de la Defensoría del Pueblo. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Se ha registrado una gran cantidad de basura acumulada en el Hospital Regional de Tumbes, lo que ha generado una gran preocupación entre los trabajadores del recinto de salud y los ciudadanos que viven en las zonas aledañas. Según un reportaje de Panamericana, los desechos encontrados contenían residuos biocontaminados junto con bolsas negras, lo que ha provocado la presencia de moscas y gusanos.

Según las declaraciones de la jefa de la Defensoría del Pueblo, la falta de un camión ha provocado que la acumulación de basura perjudique gravemente los interiores del centro de salud.

lr.pe

La preocupación de las autoridades locales para contrarrestar la contaminación en el hospital

Durante el reportaje, la jefa defensorial de Tumbes expresó su preocupación por lo sucedido y explicó las acciones que se están tomando para solucionar el problema: "La acumulación de residuos es alarmante. Hace dos meses que no viene el transporte a recogerlos. Hemos intervenido, solicitamos el apoyo inmediato de la Municipalidad Provincial de Tumbes, y la unidad de recojo vino y se llevó gran parte de la basura en bolsas negras", puntualizó, dejando en claro que, con la ayuda de las autoridades locales, se podrá retirar por completo los residuos contaminantes.

Asimismo, la jefa del área informó a la Defensoría del Pueblo que el convenio con la empresa recolectora venció en julio y que, debido a la falta de presupuesto suficiente, no fue posible renovar el contrato, por lo cual, se explica el porqué no se pudo recoger la basura en el momento oportuno.

La urgencia de que la Municipalidad Provincial de Tumbes intervenga en el recojo de la basura acumulada

Al tratarse de un tema delicado, durante la inspección del lugar, la Defensoría del Pueblo no dudó en realizar las labores necesarias para seleccionar los residuos con el equipo de protección adecuado. La propia jefa del área mencionó que seguirán monitoreando el centro de salud y que, en dos días, podría llegar un camión para limpiar por completo el espacio contaminado.

Previo a ello, el personal hospitalario no había tomado las precauciones adecuadas y realizó la limpieza de la zona sin guantes, mascarilla ni otros implementos importantes de bioseguridad, lo que elevó el riesgo de contagio de múltiples enfermedades.

