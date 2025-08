En Lima, un vecino del distrito de Surco fue interceptado por dos delincuentes, quienes le propinaron una brutal golpiza. El móvil de la agresión fue el robo de la cadena de oro de la víctima, valorizada en 3.000 dólares. El hombre contó a Buenos días Perú que había sacado a pasear a su mascota cuando se topó con ellos. Intentó evitar el robo y huyó con su perro en brazos, pero fue alcanzado por los hampones.

"Como todas las veces, estaba con mi perrita, había ido al parque. Y cuando llego a la esquina el pata me agarra la cadena con mi polo y veo que me iba a golpear. Le bajo la mano, (…) me voy corriendo. Llegando cerca a mi casa, ahí me resbalo. Ahí empezaron a pegarme entre los dos", relató.

Joven es asaltado en parque de Surco: terminó con suturas en la cabeza

Tras el ataque armado, el joven fue al centro médico más próximo para atenderse, dado que fue herido en la cabeza con un arma por uno de los individuos. Como producto de la agresión, tuvo que recibir seis puntos de sutura.

"Por ahí han robado bastante. Hace un mes le robaron a un chico que estaba estacionado en el parque. Una camioneta delante de su carro, se bajaron dos patas con pistola. Le apuntaron, se metieron a su carro y le robaron su celular. Se metieron a sus cuentas del banco, transfirieron plata, su reloj", contó.

Surco: vecinos toman medidas independientes frente a la alta inseguridad

Otro vecino aseguró que la inseguridad en la zona ha incrementado y que los residentes se ven obligados a tomar medidas de forma independiente, como la instalación de cámaras de seguridad. "Yo llevo viviendo acá más de 20 años y es todos los días. Acá nosotros estamos a nuestra cuenta y (…) cada casa tiene cámaras, paredes altas, cerco eléctrico. Dependemos de nosotros mismos", relevó un vecino del sector.

Hasta el cierre de esta edición, se supo que los asaltantes huyeron en una camioneta de color negro. En tanto, las autoridades vienen realizando las pesquisas y diligencias correspondientes.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

