Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

En cada rincón del Perú, una bodega es mucho más que un punto de venta. Es el rostro del esfuerzo familiar, del emprendimiento que no se rinde y de la vocación de servicio que sostiene la vida cotidiana de millones de peruanos. Consciente de este rol fundamental, Industrias San Miguel - ISM sostiene su compromiso con el desarrollo económico local a través de iniciativas que fortalecen la labor de los bodegueros, pilares del canal tradicional que representa el principal medio de consumo del 72 % de los peruanos, según McKinsey.

Desde hace más de siete años, ISM impulsa el programa gratuito Mejorando Mi Bodega, una plataforma de formación que ha capacitado a más de 70 mil bodegueros y microempresarios a nivel nacional. Este año, el programa fue relanzado con un enfoque más digital, práctico y accesible, alineado a las nuevas dinámicas del comercio. A través de contenidos en web y TikTok, los emprendedores acceden a herramientas clave para optimizar la gestión diaria de sus negocios: desde inventario y finanzas básicas hasta marketing digital, experiencia del cliente y organización del punto de venta.

Sin embargo, el acompañamiento de ISM va más allá de la formación. A través del “Programa Diamante”, la empresa brinda apoyo personalizado a bodegueros aliados, reconociendo su esfuerzo y potenciando su crecimiento. Actualmente, más de 700 bodegas forman parte de esta red estratégica, accediendo a beneficios como mejores márgenes de ganancia, incentivos económicos, acompañamiento de mercaderistas y mejoras tangibles en sus puntos de venta (equipos de frío, pintado, toldos, exhibidores, entre otros).

“El canal bodeguero es un pilar fundamental de la economía peruana y parte esencial de nuestra cadena de valor. En ISM creemos que apoyar su profesionalización y crecimiento es una manera concreta de construir un país más competitivo, equitativo y resiliente”, afirmó Eduardo Venegas, gerente corporativo de Comunicación Externa y Sostenibilidad de ISM.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia integral que busca expandir y consolidar la red de distribución de ISM que está presente en cerca de 200,000 puntos de venta en el Perú, con una proyección clara: superar los 230,000 en los próximos años, priorizando regiones con alto potencial y fortaleciendo el vínculo con los consumidores.

Con más de 37 años de historia, Industrias San Miguel - ISM sigue demostrando que el espíritu emprendedor transforma realidades. Y en este Día del Bodeguero, la empresa renueva su compromiso con quienes, día a día, mantienen en pie el comercio local. Porque cuando una bodega crece, también crece su comunidad. Y en ese camino, ISM seguirá siendo un aliado firme para cada emprendedor que apuesta por salir adelante.

Para conocer más sobre el programa Mejorando Mi Bodega, visita: www.mejorandomibodega.com

Sobre Industrias San Miguel – ISM

Con 37 años en Perú, ISM ha demostrado el poder de la resiliencia como clave para crecer en el mercado nacional de bebidas y alimentos y ampliar sus operaciones en América y el Caribe; consolidándose como una de las empresas familiares más exitosas del país. Tiene presencia en 8 países, cuenta con más de 8200 colaboradores y produce más de 1500 millones de litros de bebidas al año. Entre sus principales marcas de bebidas en Perú se encuentran Kola Real - KR, Loa, Cool Fresh, Fruvi, Generade, 360 Energy Drink, Drink T, Kero, Cielo, entre otras.

