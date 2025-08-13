HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Industrias San Miguel: transformando la experiencia de los emprendedores bodegueros peruanos

Con iniciativas como “Mejorando Mi Bodega” y “Programa Diamante”, Industrias San Miguel - ISM sostiene su compromiso con el desarrollo económico local y el impulso a los emprendedores bodegueros peruanos.

Este año, el programa se relanzó con un enfoque digital, ofreciendo formación en finanzas y marketing. Fuente: Difusión.
Este año, el programa se relanzó con un enfoque digital, ofreciendo formación en finanzas y marketing. Fuente: Difusión.

En cada rincón del Perú, una bodega es mucho más que un punto de venta. Es el rostro del esfuerzo familiar, del emprendimiento que no se rinde y de la vocación de servicio que sostiene la vida cotidiana de millones de peruanos. Consciente de este rol fundamental, Industrias San Miguel - ISM sostiene su compromiso con el desarrollo económico local a través de iniciativas que fortalecen la labor de los bodegueros, pilares del canal tradicional que representa el principal medio de consumo del 72 % de los peruanos, según McKinsey.

Desde hace más de siete años, ISM impulsa el programa gratuito Mejorando Mi Bodega, una plataforma de formación que ha capacitado a más de 70 mil bodegueros y microempresarios a nivel nacional. Este año, el programa fue relanzado con un enfoque más digital, práctico y accesible, alineado a las nuevas dinámicas del comercio. A través de contenidos en web y TikTok, los emprendedores acceden a herramientas clave para optimizar la gestión diaria de sus negocios: desde inventario y finanzas básicas hasta marketing digital, experiencia del cliente y organización del punto de venta.

Sin embargo, el acompañamiento de ISM va más allá de la formación. A través del “Programa Diamante”, la empresa brinda apoyo personalizado a bodegueros aliados, reconociendo su esfuerzo y potenciando su crecimiento. Actualmente, más de 700 bodegas forman parte de esta red estratégica, accediendo a beneficios como mejores márgenes de ganancia, incentivos económicos, acompañamiento de mercaderistas y mejoras tangibles en sus puntos de venta (equipos de frío, pintado, toldos, exhibidores, entre otros).

“El canal bodeguero es un pilar fundamental de la economía peruana y parte esencial de nuestra cadena de valor. En ISM creemos que apoyar su profesionalización y crecimiento es una manera concreta de construir un país más competitivo, equitativo y resiliente”, afirmó Eduardo Venegas, gerente corporativo de Comunicación Externa y Sostenibilidad de ISM.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia integral que busca expandir y consolidar la red de distribución de ISM que está presente en cerca de 200,000 puntos de venta en el Perú, con una proyección clara: superar los 230,000 en los próximos años, priorizando regiones con alto potencial y fortaleciendo el vínculo con los consumidores.

Con más de 37 años de historia, Industrias San Miguel - ISM sigue demostrando que el espíritu emprendedor transforma realidades. Y en este Día del Bodeguero, la empresa renueva su compromiso con quienes, día a día, mantienen en pie el comercio local. Porque cuando una bodega crece, también crece su comunidad. Y en ese camino, ISM seguirá siendo un aliado firme para cada emprendedor que apuesta por salir adelante.

Para conocer más sobre el programa Mejorando Mi Bodega, visita: www.mejorandomibodega.com

Sobre Industrias San Miguel – ISM  

Con 37 años en Perú, ISM ha demostrado el poder de la resiliencia como clave para crecer en el mercado nacional de bebidas y alimentos y ampliar sus operaciones en América y el Caribe; consolidándose como una de las empresas familiares más exitosas del país. Tiene presencia en 8 países, cuenta con más de 8200 colaboradores y produce más de 1500 millones de litros de bebidas al año. Entre sus principales marcas de bebidas en Perú se encuentran Kola Real - KR, Loa, Cool Fresh, Fruvi, Generade, 360 Energy Drink, Drink T, Kero, Cielo, entre otras.

[CONTENIDO PATROCINADO]

