Corte de Lambayeque realiza jornadas sabatinas de descarga procesal para agilizar el servicio de justicia

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA), presidida por el Dr. César William Bravo Llaque, informa a la ciudadanía que, como parte de su compromiso con la celeridad procesal y el acceso oportuno a la justicia, se vienen ejecutando jornadas sabatinas de descarga procesal en el Módulo Penal Central durante el segundo semestre del presente año judicial.

Estas nuevas jornadas extraordinarias iniciaron el pasado 9 de agosto, y continuarán desarrollándose el 23 de agosto, 6 de septiembre, 11 de octubre, 15 de noviembre y 13 de diciembre, y tienen como objetivo reducir la carga procesal acumulada y acelerar la resolución de los procesos, especialmente en materia penal.

Para ello, jueces, personal jurisdiccional y administrativo unen esfuerzos fuera de la jornada ordinaria, contando con el soporte de las áreas administrativas y logísticas de la institución, a fin de brindar una respuesta más rápida y eficiente a los justiciables.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reitera así su firme compromiso de trabajar de manera sostenida y articulada para garantizar que la justicia llegue a tiempo, en beneficio de toda la ciudadanía.