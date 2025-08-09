Ni medicina, ni derecho: estas son las carreras con más demanda en Perú 2025 con sueldos superiores a S/7.000

El mercado laboral peruano sigue en expansión y, en ese contexto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha revelado cuáles son las carreras profesionales con mayor demanda durante el 2025. Sorprendentemente, ya no se trata de Medicina ni Derecho —dos de las opciones tradicionalmente más populares entre los estudiantes—, sino de nuevas especialidades que se han convertido en las más solicitadas por las empresas.

Según información de la plataforma Mi Carrera del MTPE, los jóvenes tienen la posibilidad de acceder a profesiones con alta demanda, buenos salarios y mayor proyección de empleabilidad, lo que les permite alcanzar estabilidad económica y desarrollo personal. El listado es encabezado por la carrera de Sistemas y Cómputo, que registra un total de 5.226 puestos requeridos en lo que va del año. Además, esta especialidad se posiciona como una de las mejor remuneradas, con sueldos que superan los S/7.600 mensuales.

Estas son las carreras más demandadas en Perú para 2025, según el MTPE

Según los datos actualizados de la plataforma Mi Carrera, los sectores con mayor proyección están vinculados a la tecnología, la gestión empresarial y la ingeniería, áreas que no solo concentran el mayor número de solicitudes laborales, sino que también ofrecen sueldos competitivos y posibilidades de desarrollo profesional.

La carrera más requerida es Sistemas y Cómputo, con 5.226 solicitudes registradas, impulsada por la necesidad de digitalización en todos los sectores. Le sigue Gestión y Administración, con 3.822 solicitudes, por su rol clave en el manejo eficiente de organizaciones.

En tercer lugar, figura Construcción e Ingeniería Civil, con 3.647 solicitudes, una carrera muy vinculada al crecimiento de obras de infraestructura a nivel nacional. Luego aparece Ingeniería Industrial y de Procesos, con 2.702 solicitudes, valorada por su capacidad para optimizar recursos en empresas manufactureras y de servicios. Completa el top cinco Educación Primaria, con 2.014 solicitudes, reflejando la necesidad de mejorar la cobertura y calidad educativa, especialmente en regiones alejadas.

¿Cuáles son los sueldos de las carreras con mayor demanda en Perú?

El MTPE ha revelado que la carrera más solicitada en el mercado laboral peruano es Ingeniería de Sistemas y Cómputo. Los recién egresados, con edades entre 18 y 29 años, perciben un ingreso promedio de S/1.650, pudiendo alcanzar un máximo de S/7.601, con un promedio mensual de S/4.331. En cuanto a los profesionales de 30 años a más, el ingreso promedio se incrementa a S/2.641, con la posibilidad de alcanzar sueldos de hasta S/13.617

Ingeniería Civil de S/1.500 a S/7.000 con un promedio mensual de S/3.966

Ingeniería Industrial de S/1.500 a S/6.750 con un promedio mensual de S/3.811

Educación Primaria de S/1.025 a S/3.411 con un promedio mensual de S/2.188

Ciencias de la Computación de S/1.600 a S/7.700 con un promedio mensual de S/4.067

Contabilidad y Finanzas de S/1.200 a S/4.200 con un promedio mensual de S/2.535

Economía de S/1.419 a S/7.223 con un promedio mensual de S/3.971

