Protesta en Cusco exige justicia en caso de presunta violación sexual a menor

"Pedimos al juez que no sea cómplice de este señor", manifestó un poblador. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: Luis Álvarez / La República.

"Pedimos al juez que no sea cómplice de este señor", manifestó un poblador. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: Luis Álvarez / La República.

Un grupo de ciudadanos realizó un plantón frente al Palacio de Justicia de Cusco para exigir celeridad en el proceso contra Guillermo Salas Cervantes, trabajador de salud denunciado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de edad en Tacna.

La Fiscalía Provincial Mixta de Gregorio Albarracín (Tacna) solicitó nueve meses de prisión preventiva para el acusado, quien labora como chofer en la Red de Salud Tacna. Sin embargo, la audiencia programada para el 4 de julio fue suspendida por el juez de Investigación Preparatoria de Tacna, Rolando Sevincha Juro, sin nueva fecha definida.

Según denunciaron familiares y manifestantes, este no sería un caso aislado. Afirman que tres denuncias anteriores (registradas en 2008, 2010 y 2025) fueron archivadas.

“Pese a las pruebas, no hay prisión preventiva. Hoy una familia cusqueña vive las consecuencias de sus actos y la justicia no responde”, señaló una allegada de una de las víctimas.

Los manifestantes pidieron la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, alertando que podrían existir más víctimas que aún no han encontrado justicia.

"Pedimos al juez Sevincha que no sea cómplice de este señor y de una vez haga justicia por todas las víctimas" , clamó un manifestante.