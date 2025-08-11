HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

San Juan de Miraflores: detienen a policías acusados de extorsionar en 31 falsos operativos

Fiscalía afirma que 48 personas fueron afectadas entre 2021 y 2022 por la presunta red criminal “Los incorregibles”, integrada por agentes en actividad y retiro.

Oficiales de la PNP realizaban falsos operativos. Foto: Composición LR
Oficiales de la PNP realizaban falsos operativos. Foto: Composición LR

La Fiscalía de la Nación informó sobre la captura de varios agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que operaban desde la Deprincri de San Juan de Miraflores, acusados de realizar falsos operativos para extorsionar a ciudadanos. Según el Ministerio Público, detenían a personas por delitos inexistentes y les exigían dinero para liberarlas.

De acuerdo con un informe de Cuarto Poder, se trataría de la presunta red criminal 'Los Incorregibles', conformada por efectivos policiales en actividad y retiro. Entre los métodos denunciados se incluye la ‘siembra’ de droga o armas a las víctimas, sin presencia fiscal, para luego solicitar pagos a cambio de su libertad.

Al menos 48 personas fueron perjudicadas. Foto: Composición LR/ Cuarto Poder<br><br>

Al menos 48 personas fueron perjudicadas. Foto: Composición LR/ Cuarto Poder

48 personas afectadas por presuntos falsos operativos

La Fiscalía estima que, entre 2021 y 2022, al menos 48 personas fueron perjudicadas durante 31 intervenciones irregulares. Las víctimas denunciaron que las detenciones eran arbitrarias y que se utilizaban pruebas falsas para incriminarlas.

Los presuntos cabecillas de 'Los Incorregibles'

Según Cuarto Poder, entre los implicados figuran el coronel en retiro Walter Palomino y el técnico José Martín Aguilar Roncal, alias “Batería”. Este último, identificado como presunto líder operativo y enlace con las víctimas, se encuentra prófugo. Pese a las acusaciones, fue condecorado como “policía del mes” en 2024.

PUEDES VER: Isla Santa Rosa: sólo hay 14 policías para combatir a las bandas criminales de la frontera

Operativos y cargos fiscales

El resto de los presuntos integrantes fueron capturados por la DIVIAC. La Fiscalía les imputa los delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio. La investigación cuenta con videos y testimonios que respaldan las acusaciones.

