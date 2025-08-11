El Dr. Víctor Hugo Barriga Fong era conocido como un cirujano plástico con una amplia cartera de clientes, incluidos personajes del entretenimiento peruano. No obstante, en la actualidad se encuentra en medio de una investigación tras el fallecimiento de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida en el mundo del folklore como 'Muñequita Milly', quien se cometió a una intervención quirúrgica con el médico en la clínica Santa Catalina, en La Victoria, el pasado 1 de abril del 2024.

Al respecto, Virginia Garaycochea, vicedecana del Colegio Médico del Perú, dijo que el Dr. Fong no habría procedido con los protocolos establecidos. "No hubo una atención inmediata, no hubo una atención cuidadosa. Hubo negligencia, no se valoró adecuadamente los signos que tenía la señorita de empeoramiento progresivo. Cuando se actúa fue demasiado tarde", comentó en el dominical Evidencia Oculta de América TV.

Colegio Médico del Perú no respalda al Dr. Fong

De esta manera, el Colegio Médico del Perú mostró su posición sobre el caso y dejó en claro que no respalda el actuar del Dr. Fong en el procedimiento quirúrgico que ocasionó la muerte de la 'Muñequita Milly'. "Por la gravedad del caso, él (Fong) la deriva a otra clínica que tenga cuidados intensivos. La clínica donde él operaba no reunía ninguna de esas medidas que tenía que ser para atender un caso de esta gravedad", dijo la vicedecana Virginia Garaycochea.

De igual manera, en el dominical, Julio Velita, vocero de SuSalud, sostuvo que la clínica en donde la 'Muñequita Milly' se atendió era un establecimiento que no se encontraba registrado dentro de la normativa vigente. "Con respecto a este caso, le puedo decir que el expediente, en el cual obra, hubo irregularidades en el proceso de atención. Nosotros realizamos como medida de sanción el cierre de estos establecimientos", acotó el vocero.

Ante ello, Rosa Bartra, abogada del Dr. Fong, aseguró que la clínica donde trabajaba su patrocinado sí contaba con todos los implementos. Pese a ello, la 'Muñequita Milly' fue trasladada a otro centro de salud por la gravedad del caso. "Eso se maneja mediante convenios y estar equipada y preparada significa tener todos los convenios en el momento que se necesitan", sostuvo la abogada en justificación.

Dr. Fong se niega a dar entrevistas

De acuerdo con el dominical, el Dr. Víctor Hugo Barriga Fong se había comprometido a dar una entrevista. No obstante, fue su staff de abogados quien terminó declarando por él. Rosa Bartra, abogada de Víctor Fong, aseguró que esta decisión la tomó ella como parte de una estrategia legal. "La decisión del alta corresponde a su evolución. Era una paciente que tenía un dolor controlado, todo estaba documentado en la historia clínica", acotó Bartra sobre el motivo por el que la clínica no atendió a tiempo los dolores que presentaba la 'Muñequita Milly'.

En contraste, Gustavo Salinas, cirujano general, sostuvo que la cantante folklórica falleció por una peritonitis, la cual pudo haber sido controlada siempre y cuando sea detectada a tiempo. "Ella se somete a una cirugía plástica y fallece por una peritonitis. Si el tratamiento es quirúrgico rápidamente, esto no debería pasar, no debería morirse porque era una persona joven. El asunto está que si se produce esa complicación hay que detectarla a tiempo y a ella, ya cuando se le ha operado por segunda vez, ya estaba en muy mal estado general", acotó Salinas.

