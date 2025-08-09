HOYSuscripcion LR Focus

USA

Estados Unidos canceló contratos para vacunas en base a afirmaciones falsas, dicen investigadores

Robert Kennedy Jr. se avaló de 'fake news' para rescindir de 22 contratos federales para vacunas basadas en ARNm.

El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., fue criticado por la OMS.
El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., fue criticado por la OMS. | Foto: Composición LR/ PBS & iStock

El gobierno de Estados Unidos usó afirmaciones falsas para justificar la rescisión de 22 contratos federales para vacunas basadas en ARNm, a las que se les atribuye haber salvado millones de vidas durante la pandemia de covid, aseguraron investigadores el viernes.

El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., anunció el martes la cancelación de contratos por unos 500 millones de dólares, una decisión calificada de "duro golpe" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero el organismo de control de la desinformación NewsGuard identificó una serie de falsedades que Kennedy promovió al argumentar los recortes.

PUEDES VER: La OMS pone bajo vigilancia a la nueva variante del COVID conocida como “Frankenstein” detectada en Brasil

lr.pe

Robert Kennedy Jr. utilizó 'fake news' para deshacerse de las vacunas

Kennedy sostuvo que las vacunas de ARNm son responsables de "nuevas mutaciones" de virus, creando así nuevas variantes que pueden prolongar las pandemias.

"Se equivoca (...). Ninguna vacuna, incluida la de ARNm, fomenta nuevas mutaciones", dijo Stephen Evans, profesor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, al Science Media Centre, con sede en Londres.

Kennedy también dijo que las vacunas de ARNm "no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como la del covid" y que la tecnología de ARNm "presenta más riesgos que beneficios".

Pero Evans señaló que las vacunas son "extremadamente eficaces contra el covid, al prevenir muertes, hospitalizaciones e infecciones clínicas o subclínicas".

"Ninguna vacuna tiene una incidencia cero de efectos secundarios (...) pero los beneficios superan ampliamente los riesgos", subrayó Charles Bangham, profesor de inmunología del Imperial College de Londres, al Science Media Centre.

PUEDES VER: Perú supera las 870 mil vacunas contra el VPH: ¿en qué regiones y cuáles son los grupos priorizados, según Minsa?

lr.pe

La OMS condena la decisión de Estados Unidos

El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de inmunización deploró el jueves la decisión de Estados Unidos.

"La vacuna con ARNm es una tecnología muy importante que nos ha sido extremadamente útil para luchar contra el covid", dijo Joachim Hombach, y destacó que ese tipo de vacuna "puede adaptarse muy rápidamente".

A diferencia de las vacunas tradicionales, que utilizan formas debilitadas o inactivadas del virus o la bacteria objetivo, las de ARNm introducen instrucciones genéticas en las células del huésped, lo que las incita a producir un señuelo inofensivo del patógeno y capacita al sistema inmunitario para combatir el patógeno real.

Expertos estadounidenses advirtieron que los recortes de financiación amenazan la salud pública de todo el mundo.

PUEDES VER: China destinará 500 millones de dólares a la OMS tras grave crisis generada por la marcha de Estados Unidos

lr.pe

¿Cuál es la posición de Robert Kennedy Jr. sobre las vacunas?

Hace dos décadas que Kennedy siembra desinformación sobre las vacunas y, desde que asumió en febrero, lleva adelante una importante revisión de la política sanitaria de Estados Unidos.

Por ejemplo, despidió a un panel de expertos asesor en vacunas, que reemplazó por personas que él designó. En su primera reunión, el nuevo panel votó a favor de prohibir un conservante de vacunas históricamente seguro, pero criticado por parte del movimiento antivacunas.

También ordenó un nuevo estudio exhaustivo sobre la relación, ya desacreditada, entre las vacunas y el autismo.

