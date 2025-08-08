HOY

Registrate en nuestro boletin

Delincuentes asaltan a madre con su bebé en coche a plena luz del día en calle de SMP

Con total impunidad, hampones con arma que descendieron de moto lineal amenazaron a la madre y a su acompañante cuando paseaban por la calle Los Laureles. Cámaras de seguridad registraron el asalto.

Sujetos amenazó y asaltó a madre de familia con su bebé. Foto: Composición LR/ATV Noticias
Sujetos amenazó y asaltó a madre de familia con su bebé. Foto: Composición LR/ATV Noticias

Momentos de angustia vivió una madre de familia quien junto con su bebé en coche, sufrió el asalto de dos delincuentes a bordo de una moto lineal en San Martín de Porres. La mujer se encontraba caminando junto a una acompañante en la calle Los Laureles cuando fueron interceptadas por los raqueteros armados.

Las cámaras de seguridad de la zona lograron captar los precisos instantes. En las imágenes se aprecia cómo los sujetos llegan en su vehículo, uno de ellos desciende lentamente, y con lo que sería una pistola en mano, le arrebata el celular a una de ellas. Luego, se dirige hacía la madre con su bebé, la acorrala y asalta con total impunidad.

PUEDES VER: Asalto en Galería La Molina II: delincuentes alquilaron puesto para planificar robo de 9 joyerías

lr.pe

Asaltan a madre con su bebé en San Martín de Porres

Durante el robo, la madre trató de alejar el coche donde dormía su hijo del peligroso delincuente, como medida de protección. Un hombre a bordo de su bicicleta que justamente pasaba por el lugar fue testigo del crimen, sin embargo, al darse cuenta que el hampón lo amenazó con su arma, optó por darse la vuelta y no auxiliar a las dos mujeres. Los dos sujetos lograron escapar rápidamente en su moto.

PUEDES VER: La Molina: delincuentes armados golpean a vigilantes y roban joyas de una galería

lr.pe

Vecinos denuncian inseguridad en la zona

Este caso delictivo, no sería algo nuevo para los vecinos de la calle Los Laureles, de la Asociación de Vivienda Universo, pues denunciaron que los robos y asaltos ocurren con frecuencia. Asimismo, un comerciante sostuvo que la zona carece de patrullaje constante por parte del Serenazgo del distrito. "A las quinientas vienen, no son continuos", declaró para ATV Noticias.

Dada la coyuntura, exigen a las autoridades mayor seguridad y atención para el vecindario, puesto que el ingreso inescrupuloso a las viviendas también sería un problema que actualmente enfrentan algunos propietarios.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

