USA

Capturan en EEUU a Sandra Téllez, dueña de la Guardería ABC donde murieron 49 niños en México

Sandra Lucía Téllez había pedido asilo en Estados Unidos, tras permanecer prófuga desde 2022 por el incendio de la Guardería ABC, que derivó en la muerte de varios niños.

Téllez, sentenciada a más de 28 años de prisión por su papel en la tragedia, deberá enfrentar su audiencia judicial el 8 de octubre mientras las familias exigen su extradición a México.
Téllez, sentenciada a más de 28 años de prisión por su papel en la tragedia, deberá enfrentar su audiencia judicial el 8 de octubre mientras las familias exigen su extradición a México. | EFE

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura de Sandra Lucía Téllez Nieves el pasado 4 de agosto en Tucson, Arizona, luego de permanecer prófuga desde 2022. La mujer, sentenciada a más de 28 años de prisión por su responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC, había huido de México tras incumplir su régimen de libertad condicional.

El siniestro, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, provocó la muerte de 49 menores de edad (25 niñas y 24 niños) y dejó a decenas más con lesiones graves. La estancia infantil, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), funcionaba pese a múltiples irregularidades documentadas años antes del incidente.

PUEDES VER: Reportan la muerte del fiscal Ernesto Vázquez Reyna en México: hay indicios de que la víctima recibió disparos

lr.pe

El incendio en la Guardería ABC: el caso que estremeció a México

El incendio comenzó en una bodega anexa de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora y se extendió con rapidez a la Guardería ABC. Un muro con perforaciones y materiales defectuosos permitió que el humo tóxico ingresara directamente a las salas donde se encontraban los niños.

Los testimonios de vecinos y rescatistas revelaron que la arquitectura del inmueble impedía una evacuación eficiente. La situación se tornó crítica cuando las 17 ambulancias disponibles fueron insuficientes, y los menores tuvieron que ser trasladados en vehículos particulares y patrullas. La falta de rutas de escape adecuadas y la saturación de los servicios de emergencia sellaron una tragedia que pudo evitarse.

Según el IMSS, la guardería operaba bajo un contrato de subrogación desde 2001, renovado en 2007, pese a no cumplir con las normas del esquema vecinal. Una inspección técnica realizada en 2005 ya había advertido que el inmueble no garantizaba la seguridad de los usuarios. Sin embargo, la estancia siguió funcionando con autorización oficial.

PUEDES VER: Diputado en México causa indignación por comentarios machistas y usuarios en redes piden a Sheinbaum pronunciarse

lr.pe

Téllez pidió asilo en Estados Unidos: padres exigen su extradición inmediata

Tras su captura, se supo que Sandra Téllez habría solicitado asilo político en Estados Unidos, alegando una supuesta persecución por parte del Estado mexicano. La información fue revelada por el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, conformado por familiares de las víctimas, a través de una carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum y al fiscal Alejandro Gertz Manero.

En la misiva, los padres pidieron al gobierno que actúe con firmeza: “Le pedimos al Estado mexicano que haga lo necesario para que Sandra Lucía Téllez Nieves sea deportada y extraditada a nuestro país”, señala el documento, que también denuncia una supuesta protección política a los propietarios del inmueble desde 2009.

Horas antes de que la FGR oficializara la detención, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió en conferencia matutina que no tenía claro si la extradición ya había sido solicitada, pero aseguró que siempre estarán con las víctimas.

La audiencia judicial de Téllez Nieves en Estados Unidos quedó programada para el próximo 8 de octubre, mientras se analiza su extradición a México.

PUEDES VER: Sicario entra a hospital de México para rematar a conductor, pero sobrevivió tras ser protegido por su padre: progenitor murió

lr.pe

Guardería ABC: 16 años de impunidad, dolor y lucha por la justicia

El caso de la Guardería ABC se convirtió en un símbolo nacional de negligencia institucional, corrupción y falta de justicia para las víctimas. A 16 años del incendio, las familias siguen exigiendo que todos los responsables rindan cuentas.

Sandra Téllez es una de las pocas personas vinculadas directamente con la administración del inmueble que ha recibido una sentencia formal. Los informes oficiales y peritajes independientes confirman que el siniestro pudo evitarse si se hubieran atendido las múltiples advertencias sobre las condiciones del inmueble. En cambio, la red de omisiones permitió que la estancia continuara operando hasta que el fuego cobró la vida de 49 menores.

