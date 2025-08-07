HOY

Sociedad

Padres de Santa Rosa envían a sus hijos a instituciones en Brasil por falta de recursos en colegio peruano: cruzan el Amazonas a diario

En la triple frontera, escolares peruanos viajan a diario a Tabatinga, en Brasil, ante las limitaciones del único colegio en la isla. Según indicó el exalcalde Ivan Yovera, esta institución, que alberga alumnos de inicial, primaria y secundaria, ya llegó al límite de su capacidad.

Estudiantes de Santa Rosa cruzan el río Amazonas todos los día para llegar a sus ocolegios en Brasil
Estudiantes de Santa Rosa cruzan el río Amazonas todos los día para llegar a sus ocolegios en Brasil | Composición LR | America TV / Yazmín Araujo / URPI-LR

En medio de la disputa por la Isla Santa Rosa, localizada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, los escolares desconocen de conflictos limítrofes y, mochila en mano, se dirigen todos los días al vecino país de Brasil para iniciar su jornada escolar. En un viaje de aproximadamente 10 minutos diarios por el río Amazonas, algunos padres acompañan a sus hijos en busca de una mejor educación.

Producto de las últimas declaraciones del presidente colombiano en las que señala que el Perú estaría ocupando territorio colombiano, así como la respuesta inmediata por parte de nuestro Gobierno, el territorio de Santa Rosa ha ganado visibilidad estos últimos días y, con ello, autoridades como el exalcalde de la zona Ivan Yovera pudieron evidenciar las limitaciones a las que se enfrentan los ciudadanos residentes en el distrito.

Escolares peruanos viajan a Brasil por el río Amazonas para asistir a sus colegios. Foto: América Noticias

Escolares peruanos viajan a Brasil por el río Amazonas para asistir a sus colegios. Foto: América Noticias

Padres envían a sus hijos a colegios en Brasil porque "tienen más oportunidad"

Cada mañana, los alumnos se dirigen desde Santa Rosa al río Amazonas para un viaje de 10 a 15 minutos con destino a Tabatinga, en Brasil. Sus clases, en los colegios Joao Carlos Pereira y Xavier de Alencar, se imparten de manera gratuita y en dos idiomas: portugués y español. Así, a pesar de que la isla cuenta con su propia institución educativa peruana desde hace 60 años, los padres de familia consideran que el vecino país les ofrece más facilidades y una oportunidad de crecimiento más sólida para sus hijos.

"El estudio allá es mejor, tienen más oportunidades de construir una carrera (...) A veces hay semanas en las que aquí no hay clases y esto representa un atraso para los alumnos", fueron las palabras de una madre de familia para América Noticias. Asimismo, otro padre de familia indicó que envían a sus hijos a estudiar en este territorio debido a que "hay una mejor educación y la mayoría de los colegios aquí (Brasil) son gratis".

Padres de familia indican que la educación en Brasil es gratuita y en dos idiomas: portugués y español. Foto: América Noticias

Padres de familia indican que la educación en Brasil es gratuita y en dos idiomas: portugués y español. Foto: América Noticias

Exalcalde de Santa Rosa: "Solo contamos con una institución educativa"

El colegio República del Perú Isla Santa Rosa acoge en sus aulas a alumnos de los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. Sin embargo, según el exalcalde de Santa Rosa Ivan Yovera, ya llegó al límite de su capacidad y necesita una intervención del Estado con urgencia. "Solo contamos con una institución educativa de nombre República del Perú, que tiene inicial, primaria y secundaria y que, por lo pequeño que es ante la población estudiantil, ya no tiene la capacidad de acoger más estudiantes. Necesitamos mejorar este colegio e implementar", afirmó para La República.

