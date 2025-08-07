HOY
Sociedad

Cámaras de seguridad captan a mototaxistas que se enfrentan a cuchillazos para 'ganar' pasajeros en plena vía pública de Cañete

Los altercados comenzaron con una discusión, donde uno de los choferes habría iniciado las agresiones con un cuchillo. La situación llevó a que ambos conductores se enfrentaran con armas blancas en Cañete.

Transeúntes trataron de detener la pelea entre ambos mototaxistas.
Transeúntes trataron de detener la pelea entre ambos mototaxistas. | Foto: composición LR/ATV

Sucedió al frente del mercadillo San Vicente, Cañete. Dos mototaxistas se encontraban discutiendo cuando la situación escaló a mayores y ambos sacaron cuchillos que tenían en sus vehículos para protagonizar una violenta pelea por 'ganar' pasajeros.

En las imágenes se puede apreciar también la intervención de ciudadanos, los cuales no pueden hacer nada para calmar los ánimos de los dos conductores. Cabe señalar que uno de los choferes habría iniciado la agresión, mientras que el segundo involucrado contraatacó con su cuchillo.

PUEDES VER: Critican a alcalde de Cañete por inaugurar obra en cementerio municipal con placa de papel

Cañete: pasajera habría abordado la mototaxi de uno de los conductores que participó en violenta pelea

Según ATV, pocos minutos después de que terminara el enfrentamiento entre ambos conductores por trasladar a los transeúntes del mercadillo de San Vicente, una mujer subió a una de las unidades.

Además, alrededor de los choferes había varios comerciantes y peatones, quienes se retiraron al notar que la discusión había escalado a una pelea con arma blanca.

PUEDES VER: Extorsionadores detonan explosivo contra colectiveros en Cañete: ataque deja cuatro heridos y fue grabado

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

Diario la República hoy portada

