Sucedió al frente del mercadillo San Vicente, Cañete. Dos mototaxistas se encontraban discutiendo cuando la situación escaló a mayores y ambos sacaron cuchillos que tenían en sus vehículos para protagonizar una violenta pelea por 'ganar' pasajeros.

En las imágenes se puede apreciar también la intervención de ciudadanos, los cuales no pueden hacer nada para calmar los ánimos de los dos conductores. Cabe señalar que uno de los choferes habría iniciado la agresión, mientras que el segundo involucrado contraatacó con su cuchillo.

Cañete: pasajera habría abordado la mototaxi de uno de los conductores que participó en violenta pelea

Según ATV, pocos minutos después de que terminara el enfrentamiento entre ambos conductores por trasladar a los transeúntes del mercadillo de San Vicente, una mujer subió a una de las unidades.

Además, alrededor de los choferes había varios comerciantes y peatones, quienes se retiraron al notar que la discusión había escalado a una pelea con arma blanca.

