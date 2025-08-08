Clima en Ucayali, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ucayali hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
AGUAYTIA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
sábado, 09 de agosto
27ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y chubascos , ráfagas de viento.
ATALAYA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
sábado, 09 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con chubascos y ráfagas de viento.
CURIMANÁ - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
31ºC
21ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
sábado, 09 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia y chubascos , ráfagas de viento.
PUCALLPA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
30ºC
21ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
sábado, 09 de agosto
26ºC
21ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a chubascos y lluvia , ráfagas de viento.
PUERTO ESPERANZA - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
sábado, 09 de agosto
27ºC
16ºC
Cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con tendencia a chubascos y lluvia , ráfagas de viento.
SAN ALEJANDRO - UCAYALI
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
32ºC
21ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia durante la noche.
sábado, 09 de agosto
27ºC
21ºC
Cielo nublado a cielo cubierto durante el día con tendencia a lluvia y chubascos , ráfagas de viento.