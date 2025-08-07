Feroz balacera en pollería deja tres muertos en Lurín, entre ellos, el dueño del establecimiento

Durante la noche del 6 agosto, una feroz balacera dentro de la pollería 'La Esquina del Sabor' dejó el saldo de tres muertos, entre ellos, el dueño. El hecho ocurrió en el distrito de Lurín en Julio César Tello, cuando delincuentes armados interrumpieron en la cocina del local y abrieron fuego a los trabajadores.

Al menos 10 casquillos de bala fueron encontrados en el lugar del crimen. De acuerdo con testigos, los sujetos ingresaron cuando aún habían familias y menores compartiendo, lo cual desató el pánico entre ellos. Agentes de la Policía Nacional se acercaron para realizar las diligencias correspondientes al levantamiento de los cuerpos.

Balacera en pollería de Lurín deja tres muertos

Según informó Latina Noticias, entre los fallecidos se encuentra el dueño, quien habría sido acribillado por los sicarios en la puerta de su establecimiento cuando salió a tratar de pedir ayuda a gritos. Su cuerpo quedó tendido en la fachada. Cabe señalar que el negocio tendría apenas dos meses de funcionamiento y que no eran conocidos de la zona, lo que despertó las alarmas sobre las razones detrás del feroz ataque.

Policía investiga móvil del crimen

La Policía Nacional investiga si el crimen si habrían sido blanco de extorsiones previas por parte de los delincuentes, o de algún ajuste de cuentas. Por el momento, descartaron que se trataría de un asalto, puesto que ningún comensal sufrió el robo de sus pertenencias, aseguró el medio televisivo.

Cabe indicar que una de las mujeres fallecidas sería también hermana del dueño. Se espera que con el avance de las investigaciones se logre dar con el móvil y la captura de los culpables.

Canales de ayuda

