Policía investiga asesinato contra padre de familia en Piura

Un padre de familia fue acribillado la tarde de este miércoles cuando caminaba por el asentamiento Chiclayito, en el distrito de Castilla, en Piura. Previo al ataque la víctima habría discutido en un bar con sus atacantes por lo que se sospecha que se trataría de una venganza.

Según narraron fuentes cercanas a la familia, Rey Golles Herreros, de 28 años, se encontraba conversando en la calle Cesar Vallejo cuando dos hombres y una mujer, con quienes habría tenido una gresca minutos antes, lo interceptaron. Uno de los sujetos abrió fuego y disparó en reiteradas ocasiones, causándole heridas en la cabeza, tórax, abdomen y una pierna.

Pese a que la víctima fue trasladada de emergencia a la clínica Auna - Miraflores, no resistió y perdió la vida pasada las 7:30 p.m. Cabe señalar que la víctima registra denuncias policiales por los delitos de violencia contra la mujer y robo agravado.

Otro ataque sangriento

Otro hombre fue baleado la tarde de ayer en el asentamiento humano El Indio, en el distrito de Castilla. Se trata de Renato S. A., de 34 años. La víctima fue trasladada al hospital José Cayetano Heredia, dónde se le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano. El hombre registra denuncias por violencia contra la mujer y por violencia física.

Cabe señalar que el herido ya había advertido a sus cercanos que podría ser víctima de un atentado. Así quedó registrado en el mensaje que envió por la aplicación de mensajería WhatsApp: "Tu eres mi amigo, espero que la plata no te ciegue. Si me pasa algo Robert F. A., Samuel U. R. y Manuel A. H. son los causantes de lo que a mí me pase", le escribió a un amigo.