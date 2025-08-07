HOY

Turismo

¿Dónde está la 'Suiza limeña'? Conoce la ruta para llegar al paraíso verde ubicado a solo dos horas de Lima

Este pintoresco pueblo destaca por sus impresionantes cataratas y ríos, que atraen a los amantes de las actividades al aire libre como el trekking y la acampada.

Ichoca, destino natural ideal para aquellos que buscan disfrutar de un clima cálido.
Ichoca, destino natural ideal para aquellos que buscan disfrutar de un clima cálido.

A tan solo dos horas de Lima se encuentra el pueblo de Ichoca, un destino natural ideal para aquellos que buscan disfrutar de un clima cálido y conectarse con la naturaleza. Ubicado en la provincia de Huarochirí, dentro del distrito de Matucana, Ichoca se destaca por su paisaje rodeado de montañas, ríos y áreas verdes.

Ichoca es conocido principalmente por sus cataratas y ríos que constituyen sus principales atractivos. Este destino natural permite a los visitantes disfrutar de un ambiente tranquilo, rodeado de una rica vegetación y paisajes impresionantes.

'Suiza limeña': ¿cómo llegar a este paraíso verde a solo dos horas de Lima?

Para llegar a Ichoca, se debe tomar un bus hacia Matucana desde Chosica, con un costo aproximado 6 soles de lunes a sábado y 7 soles los domingos. El trayecto tiene una duración aproximada de una hora. Una vez en Matucana, existen tres opciones para continuar hacia Ichoca: la primera es hacer una caminata de aproximadamente una hora desde el túnel Chacahuaro, donde el camino está señalizado.

También se puede tomar un mototaxi desde la plaza de Matucana, que tiene un costo de 15 soles aproximado para tres personas o bien un colectivo cuyo precio es de 10 soles por persona aproximada. Si se opta por ir con vehículo propio hay estacionamiento disponible.

¿Qué actividades realizar en 'Suiza limeña' y cuánto cuestan?

Ichoca, conocido como la 'Suiza limeña', es un destino natural ideal para realizar actividades al aire libre, como trekking y acampanada, debido a su entorno rodeado de bosques, cataratas y ríos. Para acceder a la catarata 'El Encuentro' de 15 metros de altura, se debe pagar una entrada de 3 soles para adultos y 2 soles para niños aproximadamente.

La mejor época para visitarlo es entre marzo y mayo, cuando el paisaje se encuentra especialmente verde por la temporada de lluvias, aunque el clima es mayormente soleado.

Turismo

Estados Unidos

Política

