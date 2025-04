Exigen justicia y celeridad. Tras la muerte del conductor de la línea Etuchisa, más conocida como 'Los Chinos', Loymer Noe Benigno Poma, sus compañeros han anunciado la suspensión del servicio de manera indefinida y el cierre de puertas de su paradero. Asimismo, denunciaron que después de 12 horas, el cuerpo de la víctima continúan en el hospital de Puente Piedra a la espera del fiscal.

Los restos del conductor de 38 años serán velados en el paradero final de 'Los Chinos' de Puente Piedra. Las líneas que no operarán corresponden a la empresa Cóndor, ruta C y la ruta A. En tanto, los compañeros del fallecido exigen celeridad en las diligencias tras el crimen ocurrido en Los Olivos la noche del viernes 4 de abril: "Como no es un cantante famoso, no actúan rápido. Estamos indignados".

Piden ayuda para levantamiento de cadáver

"Necesitamos apoyo para nuestro compañero Benigno, que ayer fue baleado y asesinado por los delincuentes. Necesitamos que la fiscal se acerque y haga su trabajo. Desde anoche llegaba y hasta hoy no aparece. Necesitamos el apoyo para el levantamiento del cadáver, es un ser humano", mencionó uno de sus compañeros. Añadieron que su familia está esperando para llevar los restos a la morgue.

Uno de los colegas de Benigno Poma enfatizó también en que como la víctima 'no es de la farándula y no es famoso', por ello no habría celeridad en las diligencias. "Le quitaron la vida a una persona humilde, su madre y su hermano delicados de salud", precisó a La República.

Asesinato de chofer de 'Los Chinos' en Los Olivos

En la noche del viernes 4 de abril, dos individuos que se desplazaban en una motocicleta atacaron a balazos un bus de transporte público en el distrito de Los Olivos, alrededor de las 6:45 p. m. La unidad, perteneciente a la empresa 'El Chino', fue interceptada cerca del puente Santa Luisa, en la Panamericana Norte, mientras cubría su ruta habitual con pasajeros.

De acuerdo con testigos, los agresores se acercaron al vehículo sin emitir palabra alguna y abrieron fuego, impactando al conductor, Loymer Noe Benigno Poma, de 38 años. La víctima fue trasladada por agentes del 105 de la Policía Nacional, junto con el bus, al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra, donde se confirmó su deceso.

La División de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos ha iniciado las indagaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y ubicar a los responsables.

