Dos delincuentes asaltaron a una comerciante del Mercado Mayorista de Productores de Fiori, ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Según la información preliminar, los sujetos ingresaron al puesto de abarrotes minutos antes de que la ciudadana cerrará el local. Uno de ellos le apuntó con una pistola y, entre los dos, retiraron más de S/10.000 de un cajón en donde se guardó el dinero obtenido de las ventas del día.

"Me asaltaron. Estuve ya cuadrando la caja y de pronto vinieron dos personas, me preguntaron un producto y como vieron que no había gente, entraron y me encañonaron con la pistola y me dijeron dame toda la plata. Entonces, de verdad que hoy en día estamos en una situación donde no hay seguridad para nada", declaró en diálogo con RPP.

Asalto en el Mercado Mayorista de Fiori en San Martín de Porres

La comerciante informó que los delincuentes se hicieron pasar por clientes. Según las cámaras de seguridad del puesto de abarrotes, los sujetos estaban afuera de la tienda cuando, de repente, uno de ellos sacó un arma de fuego e ingresó. Este le jaló los cabellos a la comerciante y la amenazó para que retirara las ganancias de las ventas. Tras ello, huyeron con rumbo desconocido.

Ante lo sucedido, los comerciantes expresaron su preocupación acerca de lo ocurrido y pidieron a las autoridades intervenir en la zona, realizar patrullaje y continuar con las investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes. Ellos recordaron que en febrero de este 2025 una empresaria fue secuestrada e hicieron énfasis en la creciente inseguridad ciudadana.

Canal de ayuda

