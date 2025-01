Delincuentes cierran calles de San Martín de Porres para robar y causan terror: "No es justo que vivamos así"

Delincuentes en motocicletas bloquean calles para asaltar a los vecinos de la urbanización Señor de los Milagros, en la zona de Chunquitanta, San Martín de Porres. La situación ha sembrado el terror entre los residentes del distrito, ya que los asaltos suelen cometerse a mano armada, poniendo en riesgo su seguridad.

"Son grupos y no solamente están en motos, sino que ahora sabemos que también están en un carro negro con lunas polarizadas y un carro blanco que pasa constantemente", contó una madre de familia de esta urbanización para América TV.

La madre también señala que su hijo tiene miedo de salir de su vivienda debido a los constante robos. "Es de todos los días, nuestros hijos no pueden estar tranquilos. Salen a hacer deportes y son asaltados, golpeados. Mi hijo de 20 años no puede salir, está asustado. Un grupo de 13 con armas lo asaltado. Eso no es justo. No podemos vivir así", expresó.

El último asalto ocurrió el 10 de enero. Cámaras de seguridad registraron cuando cuatro sujetos a bordo de sus motocicletas llegan a la zona y se posicionan en las esquinas. Uno de ellos baja y le arrebata el celular a un transeúnte.

"Bajan y nos interceptaron con armas. No tuvimos otra reacción que entregarle. A mi hijo mayor le robaron su scooter eléctrico y su celular", relató una víctima.

Esta situación no solo ocurre de noche, sino también a plena luz del día. Otras cámaras de seguridad captaron cuando los sujetos motorizados interceptaron a una madre de familia. La mujer, aterrorizada, corrió de regreso a su vivienda.

Para cometer sus crímenes, los delincuentes cierran las calles, por lo que prácticamente se han apoderado de esta zona. "Me da impotencia. Quisiera agarrar a esos delincuentes porque no es justo que vivamos así", agregó una vecina entre lágrimas.

Canales de emergencia

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.