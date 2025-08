El lamentable caso de la discoteca Utopia: tragedia cobró la vida de 29 personas y conmociono al país entero

La madrugada del sábado 20 de julio de 2002, la discoteca Utopía, ubicada dentro del Jockey Plaza, en el distrito de Surco, fue escenario de un incendio que acabó con la vida de 29 jóvenes. El evento, organizado como una fiesta exclusiva llamada ‘Fiesta Zoo’, incluyó animales exóticos y espectáculos con fuego. Cerca de las 3 de la madrugada, una antorcha utilizada por un malabarista alcanzó el techo cubierto con espuma inflamable, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente por todo el local. En cuestión de segundos, el lugar quedó envuelto en humo tóxico.

Según testigos, no había rutas de evacuación visibles ni extintores accesibles. Muchas de las víctimas murieron por asfixia. Además, el local no contaba con licencia municipal ni con sistemas de alarma o ventilación adecuados. Por otro lado, se repartió una cantidad de invitaciones muy superior al aforo permitido. El número exacto de asistentes no se estableció con precisión, pero la capacidad del local no sobrepasaba los 870 metros cuadrados.

Proceso judicial y situación de los implicados en caso Utopía

La tragedia de la discoteca Utopía generó un proceso judicial que duró más de 15 años. Percy North, administrador general del local, recibió una condena de diez años por homicidio doloso. Ingresó a prisión, pero salió en libertad tras cumplir poco más de siete años. Roberto Ferreyros, encargado del show con fuego, fue sentenciado a cuatro años y liberado en menos de dos.

También fueron señalados dos miembros del directorio de la empresa propietaria: Édgar Paz Ravines y Alan Azizollahoff Gate. Ambos fueron condenados por homicidio culposo con omisión impropia. Paz Ravines fue capturado en México en 2018 y extraditado al Perú, donde cumple condena. En el caso de Azizollahoff, la pena prescribió en mayo de 2021 y nunca llegó a ser recluido.

Estos hechos generaron cuestionamientos sobre el actuar de las autoridades, la duración de los procesos judiciales y las barreras que enfrentaron los familiares para obtener respuestas.

Discoteca Utopía: Impacto en los peruanos

El incendio en Utopía dejó una marca profunda no solo en las familias, sino también en la opinión pública. A lo largo de los años, madres, padres, hermanas, hermanos y amistades de las víctimas han mantenido viva su memoria. Algunas personas impulsaron iniciativas legales; otras participaron en campañas educativas o en actos conmemorativos abiertos al público.

En 2018, se estrenó la película ‘Utopía’, basada en los testimonios de familiares y en el proceso que enfrentaron durante años. La cinta sirvió para recordar a quienes perdieron la vida esa noche y para visibilizar los vacíos institucionales que permitieron que el local operara sin condiciones mínimas de seguridad.